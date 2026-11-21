El conjunto de Peter Bosz logró su tercera victoria consecutiva para afianzar su primer puesto en la Eredivisie. El campeón neerlandés dejó sentenciado el choque en la primera parte y alcanzó el intermedio con 0-3.

Abrió el marcador antes del cuarto de hora, con un gol del serbio Filip Kostic, que, tras recibir un pase de Sven Mijnans, batió al hispano argentino Gonzalo Crettaz con un tiro raso desde fuera del área.

El segundo fue de penalti, en el 24, transformado por Ivan Perisic después de una mano dentro del área de Mitchel Bakker, y el tercero, a tres minutos del intermedio, fue en propia puerta del turco Ahmetcan Kaplan.

Con el choque sentenciado, la segunda parte careció de la intensidad del primer tramo, aunque el PSV Eindhoven amplió su renta gracias al acierto de Ruben Van Bommel tras recibir un balón de Guus Til.

El gol del honor del Nimega, undécimo en la tabla, lo firmó Brian Linssen en el 73.

El cuadro de Peter Bosz es ahora líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Feyenoord. que tiene que jugar su compromiso de la jornada ante el Excelsior.

El PSV visitará el martes el estadio Santiago Bernabeu en la quinta jornada de la Liga de Campeones. El representante neerlandés es vigésimo cuarto en el torneo continental, con solo un partido ganado, contra el Oporto, dos derrotas, ante el Leipzig y Club Brujas, y un empate con el Shakhtar.