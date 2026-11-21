Evanilson es ya el tercer máximo goleador de esta Premier League, con seis tantos, solo por detrás de Erling Haaland, con nueve, y de Alexander Isak, con siete. El brasileño, que llama ya a la puerta de la selección de Carlo Ancelotti, adelantó a su equipo a los 19 minutos al controlar un balón dentro del área con el pecho y marcar ante la salida de Matz Sels.

En los últimos nueve partidos que ha disputado con los 'Cherries', Evanilson ha visto puerta en nueve de ellos. Ha marcado al Chelsea, Sunderland, Manchester United, Leeds United, Ipswich Town y Nottingham Forest en la Premier League, y al Sturm Graz, Milan y Sparta Praga en la Liga Europa.

A su gol se unió justo antes del descanso Justin Kluivert para sellar un triunfo que pone eleva al Bournemouth hasta la cuarta posición, con 18 puntos, a nueve del líder, el Arsenal. La jornada la acabará, como mínimo, quinto.