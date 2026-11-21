Los locales se adelantaron a los dos minutos y los visitantes, sin tirar a portería, igualaron antes del descanso con un gol en propia puerta de Nahuel Tenaglia. Lucas Boyé puso el 2-1 tras errar una pena máxima y Denis sentenció en la recta final.

El equipo vitoriano superó al coruñés en la clasificación y se colocó en octava posición con 16 puntos.

La salida de los locales fue clave. Toni Martínez se plantó con peligro en el primer ataque y en el segundo minuto Ángel Pérez anotó el primer tanto del partido tras recibir un magistral pase largo de Antonio Blanco.

Ángel Pérez controló el balón a la perfección sin oposición y batió a Leo Román para confirmar un gran arranque del equipo vasco, que no dejó de apretar a su rival a pesar de ponerse por delante.

Los visitantes se encomendaron a la velocidad de Aubameyang y Yeremay, pero los repliegues de los albiazules evitaron sustos a Antonio Sivera, que estuvo cómodo durante la primera parte.

Los de Hidalgo intentaron bajar las revoluciones del partido con ataques largos y conducciones que, sin embargo, no llegaban a buen puerto.

La electricidad siempre llegaba cuando el Alavés se lanzaba al ataque, aunque los de Quique Sánchez Flores también demostraron su capacidad de contemporizar un partido que iba a su favor.

Cuando Denis Suárez, Pablo Ibáñez y Antonio Blanco se asociaban el Dépor sudaba para defender su posición, al tiempo que la presión de balón de los babazorros impedía una salida cómoda del conjunto gallego.

La intensidad y la confianza en la primera mitad la puso el Alavés. Incluso Lucas Boyé tuvo tiempo de buscar las cosquillas a Leo Román desde el centro del campo.

Cuando parecía que la primera parte se iba a acabar con 1-0 apareció el mago Aubameyang para buscar la espalda de la defensa del Alavés y en los metros finales Nahuel Tenaglia introdujo el balón en su portería cuando el delantero del Dépor se lo iba a ceder a Yeremay, que le acompañaba en su carrera.

Fue un gran premio para el conjunto de Antonio Hidalgo, que estuvo a merced del Alavés pero se llevo un valioso empate a los vestuarios.

La segunda mitad siguió el guion de la primera, con un Alavés volcado al ataque, con llegadas peligrosas que acabaron con un penalti a favor por mano.

Leo Román se hizo grande y detuvo el lanzamiento de Lucas Boyé con una gran estirada.

Esa acción subió la temperatura del partido con varios lances consecutivos entre jugadores de uno y otro equipo.

El delantero argentino se desquitó posteriormente con un gol de cabeza tras un pase medido de Ángel Pérez en el minuto 62 que fue muy protestado por los jugadores visitantes por posible empujón del alavesista a Loureiro.

El 2-1 no cambió la historia. El Alavés buscó el tercero, mientras que el equipo gallego, con todos los cambios hechos, se estiró en busca del empate.

La entrada de Adama Traoré dio más chispa a la banda derecha de los visitantes, pero apenas inquietaron el arco de Sivera, que se mantuvo firme en las pocas intervenciones que tuvo.

Con el conjunto gallego volcado, una conducción de Lucas Boyé acabó con el gol de la sentencia de Denis Suárez, que puso el 3-1 definitivo a puerta vacía.

3 - Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez (Novoa, min. 68; Xanet Oláiz, min. 80), Tenaglia, Koski, Otto, Rebbach (Yusi, min. 67); Blanco, Pablo Ibáñez (Guevara, min. 76), Denis Suárez; Toni Martínez (Mariano, min. 76) y Lucas Boyé.

1 - Deportivo de La Coruña: Leo Román; Ximo Navarro (Adama, min. 46), Loureiro, Noubi, Quagliata; Mario Soriano (Amatucci, min. 60), Riki (Giménez, min. 46), Casadó; Luismi Cruz (Asp Jensen, min. 66), Aubameyang y Yeremay (Nsongo, min. 66).

Goles: 1-0, min. 2: Ángel Pérez. 1-1, min. 41: Tenaglia, en propia puerta. 2-1, min. 62: Lucas Boyé. 3-1, min. 90: Denis Suárez.

Árbitro: Víctor García Verdura. Amonestó a Ángel Pérez (min. 32), Rebbach (min. 56), Boyé (min. 65) y Guevara (min. 89), por el Alavés; y a Ximo Navarro (min. 5), Quagliata (min. 19), Loureiro (min. 48) y Adama (min. 56), por el Deportivo.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza ante 17.277 espectadores.