De nada sirvió el tanto de Yeremy Pino a los londinenses, que serán una semana más colistas de la Premier League.

El Coventry, que empieza a creerse sus opciones de salvación, se puso hasta en tres ocasiones por delante del Palace, que igualó primero por medio de Pino y después gracias a Jorgen Strand Larsen.

No fue hasta el minuto 85, con un tanto en propia puerta de Dwight McNeil, cuando los de Lampard dejaron los tres puntos en casa y sumaron su segundo triunfo en los últimos tres encuentros.

Esto les permite alcanzar los doce puntos y situarse en decimotercera posición, en tanto que el Palace no levanta el vuelo. Los actuales campeones de la Liga Conferencia despidieron esta semana a Pierre Sage para contratar a Frank, pero el danés, ex del Brentford y el Tottenham Hotspur, necesitará más tiempo.

Ha llegado a un Palace que después de once jornadas es colista con apenas siete puntos. La salvación la tiene a dos.