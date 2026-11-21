Ante los amarillos, el Barça ha perdido tres de los últimos cinco partidos en casa. Y es que desde la temporada 2021-22, ningún otro equipo ha conseguido tantas victorias en el campo del Barça en La Liga como el conjunto 'groguet', que iguala en este sentido el registro del Real Madrid en este periodo.

A ello se le suma otra estadística curiosa, puesto que el equipo azulgrana ha ganado menos de la mitad de lo partidos que ha disputado a las 14:00 horas. De los siete disputados ha ganado tres, ha empatado otros tantos y ha perdido uno.

Los catalanes, desde que se puso en práctica este horario en 2021, ha ganado por la mínima a Alavés y Rayo (1-0), aunque antes había acumulado una derrota (1-2 ante Las Palmas) y tres empates consecutivos (1-1) frente a Cádiz, Espanyol y Rayo Vallecano.

Los de Flick deben estar atentos para sumar una nueva victoria y mantener los tres puntos de ventaja sobre el segundo en la tabla, el Real Madrid, después del valioso triunfo cosechado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (1-2).

Además podrá recuperar a Dani Olmo, ausente desde que se lesionó hace un mes, y también a Jules Koundé, ambos baja en la derrota ante el Real Madrid en el último clásico. Los únicos contratiempos, aunque leves, han sido las lesiones menores de Pau Cubarsí, que no jugará de inicio, y de Frenkie de Jong.

Ante el Villarreal, el Barça cumplirá un año después de su vuelta al Spotify Camp Nou, después su periplo por el estadio olímpico de Montjuïc a causa de las obras de remodelación del Espai Barça. Desde entonces, en los 27 partidos jugados, los de Hansi Flick han sumado 25 victorias y dos derrotas, las sufridas el curso pasado en Champions ante el Atlético de Madrid y la de este curso ante el Real Madrid.

El joven Brian Fariñas podría volver al lateral diestro, mientras que Eric Garcia y Gerard Martín serían la pareja de centrales, y Cancelo por la izquierda.

Tampoco parece probable que después de un mes de baja Dani Olmo vuelva de salida y en la posición de mediapunta donde Fermín está a un gran nivel. El acompañante de Pedri también es una incógnita, en una posición en la que Flick podría decidirse por Bernal, Gabi o incluso Frenkie de Jong.

Mientras que arriba, intocables Lamine Yamal y Raphinha; el alemán le podría dar minutos de inicio al explosivo Adeyemi en la posición que ocupa normalmente Gordon.

Por su parte, el Villarreal regresa tras la victoria lograda antes del parón frente el Getafe, un triunfo que tranquilizó los ánimos y mejoró la situación anímica del equipo castellonense, que no termina de arrancar con el nuevo proyecto de Íñigo Pérez.

Los amarillos llegan a Barcelona conscientes de la dificultad que tiene ganar al líder en su feudo, aunque los precedentes le animan a la gesta, aunque en los entrenamientos no han contado con las cuatro bajas por lesión y once internacionales.

El técnico sigue contando para este partido con las bajas de los lesionados Ilias Akhomach, Juan Foyth, Gerard Moreno y Alassane Diatta, aunque podrá contar con todos sus internacionales, ya que ninguno ha regresado con problemas físicos.

FC Barcelona: Joan García; Fariñas, Eric Garcia, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal o Gabi; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi o Gordon.

Villarreal: Gulácsi, Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Gueye, Comesaña, Buchanan, Moleiro, Oluwaseyi y Mikautadze.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas)