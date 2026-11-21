Recuperar esta condición le costó 18 años al equipo de la Ribera pues el último título llegó en 2008 con la Recopa Sudamericana.

Merentiel puso la puntilla en una contra empujada por el extremo colombiano Sebastián Villa que plasmó en el amanecer del segundo tiempo del partido la versatilidad de un equipo repleto de opciones que vuelve a meter miedo en el continente bajo la batuta del entrenador Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena.

Merentiel coronó la edición 25 de la Copa Sudamericana con 5 goles, muy cerca de los 7 del máximo goleador del certamen, su compatriota Salomón Rodríguez, del Montevideo City Torque.

Con esta cosecha, el nacido hace 30 años en Paysandú igualó la marca máxima de un jugador de Boca en una sola Copa Sudamericana, registro que compartían Rodrigo Palacio (en el título de 2005) y Edinson Cavani (2024).

La exhbición del equipo porteño la abrió en el primer tiempo Ascacibar, quien marcó en el minuto 16 un gol típico de jugador que tiene por hábitat el área rival.

El centrocampista nacido hace 29 años en La Plata rompió la resistencia de Atlético Mineiro, que sufrió en el estadio Metropolitano de Barranquilla por el calor, la presión del rival y la falta de respuestas.

Minutos antes, el VAR había negado negadio un gol a 'el Ruso' por posición adelantada.

Al partido decisivo había llegado entre algodones por una sobrecarga física y un golpe en la rodilla, pero su desempeño confirmó al exjugador de Estudiantes de La Plata, como uno de los hombres de confianza de 'el Vasco' en un Boca que quiere más.