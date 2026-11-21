En Brasil suele decirse que el segundo es el primero de los últimos y para el Galo (Gallo) y sus hinchas la decepción es consecuencia de perder dos finales con apenas un año y un día de diferencia.

El 22 de noviembre de 2025 Lanús se consagró campeón al imponerse en una tanda de penaltis (5-4) a la que se llegó tras una empate sin goles en el tiempo reglamentario y en el alargue.

Y hoy, 21 de noviembre, el título de la edición 25 quedó en poder de Boca ante un Atlético Mineiro que no tuvo rebeldía ni argumentos para sacudirse de la presión del equipo xeneize.

A la fallida misión de conquistar por primera vez el título de la Copa Sudamericana nada pudo hacer el entrenador argentino Eduardo Domínguez, quien llegó al banquillo del Galo el 24 de febrero de 2026 en lugar de su compatriota Jorge Sampaoli.

Domínguez está casado con Brenda Bianchi, un detalle que no es menor porque se trata de una de las hijas de 'el Virrey' Carlos Bianchi, el entrenador que hizo historia en los controles de Vélez Sarsfield y Boca Juniors.

Al xeneize, 'el Virrey' lo condujo a 5 títulos internacionales entre 2000 y 2003, tres ediciones de la Copa Libertadores y dos de la Intercontinental.

En los días previos a la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors en el estadio Metropolitano de Barranquilla el morbo de la prensa se concentró en conocer si Domínguez debía algo de su carrera a la influencia de su suegro.

El marido de Brenda Bianchi salió al corte para asegurar que habitualmente hablan de asuntos familiares, de la vida cotidiana y de distintas realidades sociales.

Presionado, ha revelado que en alguna ocasión le aconsejó que creyera en lo suyo, "que uno puede aprender o escuchar de otra gente, pero las creencias de uno tienen que ser muy fuertes".

Así las cosas, a Domínguez y su Atlético Mineiro les resta seguir adelante, allanar su propio camino en busca de los triunfos y los títulos.