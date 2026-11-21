“No voy a discutir que hayan metido 100 millones de euros. Creo que el CSD lo tiene que aprobar, pero ahí ya me pierdo un poco. Pero sí que es cierto que el mercado está lejos, hago mi faena, que es llamar a todos los clubes que puedo y a todos los jugadores. Pero lo que quiero es bajar un poco la expectativa, porque no va a haber una macro revolución”, dijo en la zona mixta de Vallecas.

“No me gusta la palabra revolución, porque este sábado hemos ganado con todo el grupo, con gente que no está jugando, que no podía jugar, que ha estado con el grupo, y a base de coraje. No quiero menospreciar la victoria que hemos conseguido. Quiero darle más valor a eso que a lo que pueda venir. Creo que es faltarle un poco de respeto a todos los jugadores no darle importancia a lo que hemos conseguido en Vallecas”, agregó.

Además, Braulio explicó la particularidad del mercado invernal: “Es un mercado muy complicado porque no son futbolistas que, a lo mejor, seas tú el que, y menos con la clasificación que tenemos, escojas. Quizás algunas opciones son que te escojan ellos a ti. Entonces, en verano, es otra circunstancia. Tenemos solo dos licencias, tenemos que ver qué hacemos con Sergi Canós y con Diego López, que están recuperándose, y ojalá sea cuanto antes”.

Por último, sobre su adaptación a la nueva situación con la entrada de Pitchwise Holdings, Braulio contó que él también está adaptándose. “Estoy adaptándome, imagino que darían aprobación a mi llegada. Parece que llevo mucho, pero llevo un mes y medio. Estoy auditando yo también, pero sí que es cierto que se genera una expectativa quizás irreal”.

“Vuelvo a repetir, yo no quiero quitar méritos. Hablar del mercado hoy es posible que quite méritos al grupo. Le doy más valor a eso y, obviamente, trataremos de ayudar al equipo. Y sí que os pido: no vamos a tener un equipo de fútbol americano con todos los que he 'tocado', pero es mi trabajo y el de la gente que trabaja con nosotros”, finalizó.