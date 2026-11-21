El de Leganés, de 34 años, fue objeto de una mención especial dentro de las palabras del máximo mandatario blanco dedicadas "a quienes han cumplido su etapa del Real Madrid", a los que recordó que "esta seguirá siendo su casa y tendrán para siempre todo nuestro cariño", y entre quienes mencionó a los jugadores que han abandonado la disciplina blanca y a Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, entrenadores durante la temporada 2025/2026.

"Quisiera hacer una mención a uno de nuestros grandes canteranos, como es Dani Carvajal. Aquel niño de solo 12 años que colocó la primera piedra de esta Ciudad Real Madrid ha culminado su carrera en el Real Madrid con 27 títulos, entre ellos 6 Copas de Europa, igualando a Paco Gento. Gracias por todo lo que nos has dado, te llevas el respeto, la admiración y el cariño de todo el madridismo", apuntó Pérez.

El presidente también señaló a los "grandes jugadores" que se han incorporado al primer equipo durante el pasado mercado de fichajes, con una mención especial al técnico portugués Jose Mourinho, de quien dijo que "regresa a su casa para ayudarnos a alcanzar todos los objetivos".

Ante 1.597 socios compromisarios, de los cuales 758 estaban presentes en la sala y 839 conectados por medios telemáticos, Pérez había empezado agradeciendo la "confianza" en el pasado proceso electoral, en el que se impuso al candidato Enrique Riquelme. "Ha vuelto a demostrar la fortaleza de nuestra institución y el sentimiento de pertenencia que nos une. Nada de esto sería posible sin la lealtad de los socios", resumió.

El presidente también hizo referencia al estado deportivo de los últimos cursos: "Somos conscientes de la decepción que se genera cuando no llegan los triunfos esperados. Algún día miraremos atrás y veremos con cierta incredulidad todo lo que hemos vivido juntos. El madridismo ha recuperado la ilusión".

Antes, la Asamblea había comenzado con un minuto de silencio como forma de "recuerdo especial para los madridistas que no están con nosotros", según el presidente, con una mención especial a algunos de los más recientes fallecidos, como José Emilio Santamaría.