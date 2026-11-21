Ambos equipos encaran el duelo con mucha necesidad. El filial celeste necesita cortar su mala dinámica tras ganar únicamente uno de sus últimos diez partidos; al conjunto pucelano le urgen los tres puntos para no descolgarse de la pelea por el playoff de ascenso, del que ahora le separan seis puntos.

A la espera de lo que suceda con Antañón, quien viajó al Santiago Bernabéu con el primer equipo, Fredi Álvarez recupera efectivos después de que Joel López y Ribes cumplieran sanción frente al Albacete. La única baja, más allá de las conocidas de larga duración de Pablo Gavián y Somuah, es la del internacional paraguayo Hugo Cuenca, que regresó con molestias de jugar con su selección.

Por su parte, el Real Valladolid viaja a Vigo sin Trilli ni Latasa, por lesión, ni Ojeda, por sanción, pero tiene claras sus ideas para frenar a un equipo ofensivo y alegre como es el Celta Fortuna, del que tan solo le separan cinco puntos en la clasificación.

El técnico blanquivioleta, Fran Escribá, ya advirtió sobre la necesidad de hacer "un partido serio, que no entre en idas y vueltas, ya que el rival es un conjunto con mucha velocidad y un sistema muy bien aprendido que saben ejecutar jugadores de gran calidad".

Por ello, considera fundamental "quedar bien por detrás del balón" y aprovechar los desajustes defensivos que tendrá el cuadro gallego, debido a ese juego rápido y de muchas transiciones, que deberán controlar los vallisoletanos si quieren tener la iniciativa en el campo.

Alejo, tras cumplir el ciclo de sanciones, sería el sustituto de Trilli en el lateral derecho -aunque el jugador del filial, Flores, está preparado para debutar en esa posición-, mientras que la baja de Ojeda podría ser suplida por Lachuer o Dani Pérez.

Yeray Cabanzón, uno de los jugadores de más calidad del Real Valladolid, en opinión de Escribá, seguirá esperando minutos, a priori, desde el banquillo, ya que aún tiene que coger el nivel adecuado, al igual que el japonés Ryotaro Ito, que ya ha debutado, pero también necesita ir adquiriendo ritmo competitivo de manera paulatina.

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Milla, Anxo, Ribes, Joel, Oliveras; Capdevila, Bajcetic; Óscar Marcos, Ángel Arcos y Álvaro Marín.

Valladolid: Aceves; Alejo, Miguel Rubio, David Torres, Clerc; Juric; Lachuer o Dani Pérez, Tay Abed, Ponceau; Víctor Fernández, Arnu.

Árbitro: José Antonio Sánchez (Comité andaluz)