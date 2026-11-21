Christensen jugó media hora en el último partido del equipo azulgrana, el pasado 8 de noviembre frente al Atlético de Madrid, en la que fue su reaparición después de siete encuentros de baja por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

Es el segundo contratiempo físico de la temporada para Christensen, que empezó el curso a buen nivel y participó en siete de los ocho primeros partidos, pero ha vuelto a verse frenado por las lesiones, como ya le sucedió en años anteriores.

Si el danés es baja, las buenas noticias para Hansi Flick provienen de Jules Koundé, Dani Olmo, Pau Cubarsí y Frenkie de Jong. Los dos primeros se han entrenado con normalidad en los últimos días, después de un mes de baja.

Por lo que respecta a Pau Cubarsi y Frenkie de Jong, que llegaron con problemas físicos después de los compromisos internacionales, también se han entrenado con el equipo y todo apunta a que estarán en la lista de convocados.