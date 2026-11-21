"La recuperación de la rentabilidad, la mejora de las reservas y una sólida situación de efectivo proporcionan a la CAF una base financiera más sostenible desde la que seguir invirtiendo en el desarrollo y el crecimiento del fútbol africano", afirmó la organización en un comunicado.

La CAF recordó que, hace cinco años, atravesaba "una crisis financiera con una deuda superior a los 100 millones de dólares" y atribuyó la mejora a "una estrategia de saneamiento" que ha encaminado a la organización hacia la "autososteniblidad", impulsada por su presidente, el sudafricano Patrice Motsepe.

Esos beneficios surgen de unos ingresos totales de 284 millones de dólares, lo que representa un crecimiento superior al 200 %, mientras que las reservas de la CAF han experimentado también una mejora: pasando de un déficit de 16,8 millones de dólares a una posición positiva de 14,4 millones de dólares, mientras que el saldo de caja al final del ejercicio, en junio de 2026, fue de 118,8 millones de dólares.

Estos números han tenido también un impacto positivo en el apoyo financiero anual a cada una de las 54 asociaciones miembros de la CAF, que, desde 2021, ha aumentado en un 250 %, de 200.000 a 700.000 dólares, acercándose al objetivo de proporcionar un millón de euros anualmente a cada una de estas entidades.

"Este apoyo financiero adicional tiene como objetivo fortalecer los programas de desarrollo del fútbol, mejorar la gobernanza y la administración y crear más oportunidades para el fútbol juvenil y femenino en todo el continente", precisó el comunicado.

La CAF también ha aumentado en un 80 % su asignación anual para cada una de las seis uniones de zona: de medio millón de dólares en 2021 a 900.000 en 2026.

Otra impacto positivo de la mejora de las cuentas ha sido el aumento de las inversiones en los clubes en un 153 % entre los citados años: de 19 a 48 millones de dólares.

Así, por ejemplo, los ganadores de la Liga de Campeones de la CAF reciben ahora seis millones de dólares, en vez de los 2,5 millones que recibían en 2021, mientras los ganadores de la Copa Confederación reciben cuatro millones, por encima de los 1,25 de antes.

El dinero total disponible para premios en la Liga de Campeones ha aumentado hasta los 19,6 millones de dólares, mientras el fondo de la Copa Confederación se ha elevado hasta los 11,9 millones.

Se han duplicado también los "pagos de solidaridad" a los clubes eliminados en las fases preliminares de estas competiciones, de 50.000 a 100.000 dólares.

Estos aumentos también se han podido ver en los torneos de selecciones nacionales.

Los ganadores de la Copa Africana de Naciones (CAN) de 2025 en Marruecos -de la que el anfitrión fue declarado finalmente vencedor tras presentar un recurso- recibieron una "cifra récord" de 10 millones de dólares, el doble de los cinco otorgados en 2021.

La bolsa total de premios para esta competición aumentó en más de un 40 %, pasando de 24,8 millones de dólares en 2021 a 35 millones para 2025.

El fútbol femenino ha sido "uno de los grandes beneficiados" por estas mejoras, subrayó la CAF, ya que las ganadoras de la CAN Femenina de 2026 en Marruecos -el conjunto de Camerún- recibieron dos millones de dólares, frente a los 200.000 de 2021, una subida del 900 %.

Así, el fondo total de premios de la CAN femenina aumentó de 975.000 dólares en 2021 a 5,8 millones en 2026, al tiempo que el torneo se amplió de 12 a 16 selecciones nacionales.