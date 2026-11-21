"El Valencia CF lucirá hoy brazalete negro y guardará un minuto de silencio en memoria del padre de nuestro jugador Arnaut Danjuma . Nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño al jugador y su familia. Descanse en paz", informó el club.

Danjuma lleva disputados esta temporada doce partidos de Liga y suma 928 minutos.