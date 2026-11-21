Ambos conjuntos, separados por un solo punto (21 el Real Oviedo y 20 el Córdoba), saben que una victoria en el Nuevo Arcángel podría ser clave en su persecución de los puestos del 'play-off' de ascenso, en un encuentro muy especial para el técnico local, Iván Ania, por su pasado oviedista, pues jugó muchos años en el equipo de su ciudad y también dirigió a su filial.

El Córdoba llega a este choque entre dos históricos en un buen momento y al alza, tras haber encadenado cinco jornadas sin perder, con 11 puntos sumados de 15 posibles, la última de ellas con un 3-3 en Son Moix ante el Mallorca, y en casa busca convertir El Arcángel en un fortín, después de tres victorias seguidas ante Tenerife, Eibar y Ceuta.

Ania no podrá contar con los lesionados Diarra, Fomeyem, Adilson Mendes y Jacobo Martí -los tres últimos de larga duración-, mientras que Kevin Medina ya está entrenando y será convocado si el servicio médico da el visto bueno, y el también extremo Cristian Carracedo, baja en Mallorca por una lesión miofascial en la pierna izquierda, es duda.

El técnico asturiano, que ya tiene decidido el once y avanzó que "no va a haber muchos cambios", podría devolver la portería a Iker Álvarez, titular en los cinco partidos anteriores y suplente en Son Moix tras volver de la convocatoria con la selección de Andorra.

Por su parte, el Real Oviedo de Raúl González cuenta con cuatro bajas por lesión para este partido: Dani Calvo y Chris Ramos, ambos de larga duración debida a sus dolencias graves de rodilla, y Alberto Reina y Pablo Sáenz, que se caen de la convocatoria tras sufrir molestias en la presente semana.

La buena noticia para el Real Oviedo es que regresa Enzo Pérez, el centrocampista juvenil convertido en la gran sensación de este inicio de curso para los azules y que estaba concentrado con la selección española sub-19.

Precisamente, Enzo Pérez apunta a ser la única novedad del once oviedista por el lesionado Alberto Reina, mientras que la otra demarcación en la que podría haber novedades es el lateral derecho, con Nacho Vidal compitiendo con el hasta ahora titular David Jiménez.

Mientras que en el Carlos Tartiere el Real Oviedo está sacando pocos puntos, los azules sí se están haciendo fuertes a domicilio: son el cuarto mejor equipo de la categoría y en los siete encuentros disputados han conseguido cuatro triunfos, un empate y solo dos derrotas.

Córdoba: Iker Álvarez; Budesca, Alex Martín, Juan Gutiérrez, Tasende; Isma Ruiz, Eder García; Diego Bri, Ghailan, El Jebari; y Percan.

Real Oviedo: Aarón Escandell; David Jiménez, Costas, Carlos Domínguez, Samu; Youness, Enzo Pérez; Ilyas Chaira, Goti, Estanis Pedrola; Isfan.

Árbitro: Daniel Palencia (Comité Vasco).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.