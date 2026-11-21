"Son el activo más importante que tenemos, que nos ha dado tantos títulos. El enemigo puede estar fuera, pero no debe estar en casa", dijo Pérez, que situó a su derecha al comienzo de la sesión a Rafa Nadal, recibido con aplausos cuando llegó al pabellón de la Ciudad Real Madrid junto al presidente de honor, José Martínez "Pirri".

Socio de honor del club, el balear escuchó en el estrado después de casi tres horas de Asamblea el resultado de la votación que le convirtió en directivo blanco (1.704 votos a favor, 5 abstenciones y 4 votos en contra). "Voy a seguir por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, un club de éxito", afirmó en su nuevo papel.

Antes, Florentino Pérez agradeció la lealtad de los socios en las elecciones de junio que ganó a Enrique Riquelme y aseguró que "los socios del Real Madrid han decidido el proyecto que quieren" y siempre lo van a decidir.

"El Real Madrid no se vende. No se ha planteado su venta y no se venderá jamás. Es nuestro, más nuestro que nunca. Yo quiero que los socios sean los dueños, no los gestores, y es lo que perseguimos, reformar nuestra situación de propietarios y reforzar el patrimonio. El liderazgo del Real Madrid tiene que se eterno, blindado y colectivo".

Sin mención al referéndum que anunció hace un año para plantear un cambio societario, Pérez volvió exigir con firmeza que se aclare el caso Negreira y haya una renovación en la gobernanza arbitral, además de cuestionar de nuevo al presidente de LaLiga, Javier Tebas, cuya dimisión pidió después de que comparara los métodos de comunicación del club con los de la Alemania nazi.

"Desde que se conoce el caso, el estamento arbitral ve al Real Madrid como un enemigo, porque somos los únicos que denunciamos el escándalo. En este momento hay 21 árbitros que fueron ascendidos por Negreira, y hay un grupo de estos árbitros que han denunciado al Real Madrid y luego son designados para arbitrar a nuestro equipo".

En este contexto, aludió a la documentación que el Real Madrid ha trasladado a la UEFA y responsabilizó también a quienes cree que no han actuado como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga.

"Lo más grave no es el silencio, sino que Tebas, en lugar de ayudar a exclarecer el caso, ha elegido atacar al Real Madrid todos los días. No voy a descansar, la integridad es el valor más importante del deporte. Sin integridad no hay credibilidad. El caso Negreira es una mancha que desprestigia al fútbol español y a la marca España en el mundo",

Pérez reafirmó se voluntad de "liderar, conectar y proteger" al club y se congratuló del acuerdo alcanzado con la UEFA y los clubes europeos (EFC) después del enfrentamiento por la Superliga. Anunció que el club trabaja para volver a ser parte de ambas y que se creará plataforma para que los partidos de UEFA se vean en todo el mundo, con un primer ensayo en India la temporada que viene.

En lo deportivo, aseguró que el club vive "una de las etapas más exitosas" de su historia -59 títulos en las últimas 17 temporadas-, con "ilusión recuperada" para "seguir ganando" y una plantilla "capaz de competir por todo" en fútbol, en la vuelta de Mourinho "a su casa" y presumió de cifras económicas.

Ingresos récord de 1.221 millones de euros la temporada pasada; una previsión de 1.250,2 para esta millones de euros en ingresos y un EBITDA (resultado de la explotación antes de amortizaciones) de 320,2 millones. Además, se contempla aumentar un 16 % los ingresos del estadio, así como un 4 % los de entradas.

En respuesta a las pocas intervenciones de los compromisarios, ninguna crítica con la directiva, intervino por primera vez el director general, José Ángel Sánchez, responsable de la renovación de los equipos directivos.

Aclaró que "no hay impedimento legal para celebrar conciertos" en el Santiago Bernabéu, algo que el club se está planteando reanudar, y que el control de la Asamblea sobre las filiales focalizadas en negocios del estadio y el consumidor es el mismo que sobre las cuentas del club.