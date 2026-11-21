También avanzó que, con ese acuerdo, de la mano de la UEFA y la EFC, y a través de su empresa conjunta UC3, se pondrá en marcha "una nueva plataforma con dos objetivos muy claros: que el fútbol llegue a todos los rincones del mundo de manera accesible y que los clubes puedan conectar con sus aficionados en cualquier lugar".

"Esto es bueno para todos los clubes, grandes y pequeños y es bueno para el fútbol. Nuestros trabajos por el fútbol europeo de clubes, de la mano de ambas, dará grandes resultados. El Real Madrid está trabajando para volver a la antigua EFC, de la que fuimos fundadores, para impulsar desde dentro todas estas transformaciones y a los comités de la UEFA", confirmó.

Pérez explicó que, gracias a ese acuerdo, a partir de la temporada 2027-2028 los mejores partidos de competiciones de clubes de la UEFA se podrán ver gratis en India, un país con cerca de 1.500 millones de habitantes, a través de una plataforma que permitirá a los equipos conectar directamente con sus aficionados y que será una prueba antes de extenderlo a más países.

También agradeció el papel de los presidentes del PSG y el Chelsea para cerrar el acuerdo de febrero y el papel del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, por su disposición a dialogar. "Hemos tenido diferencias importantes, pero siempre hemos tenido respeto y los dos hemos sabido anteponer el interés general", añadió.