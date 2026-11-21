"Christensen estará de baja unos dos partidos y lo de Cuba (Cubarsí) no es importante -una lesión en el psoas-, aunque hay que tener cuidado y quizás comience en el banquillo", ha explicado Flick.

El técnico del Barcelona ha admitido que el danés está "muy decepcionado" por la situación y ha recordado que cuando el central está bien es "uno de los mejores defensas".

"Le apoyamos y le ayudamos físicamente", ha insistido el entrenador azulgrana, quien ha recordado que Cubarsí jugó "una increíble" temporada pasada, con muchos partidos disputados y que también lo tienen que cuidar.

Preguntado sobre lo complejo que puede ser enlazar dos partidos en pocos días y un largo viaje a Bakú -el Barça juega el miércoles en Azerbaiyán frente al Sabah-, Flick ha restado importancia a ello y ha recordado que su equipo está en todos los frentes. "Estamos en un buen momento y hemos recuperado jugadores", ha resumido.

También ha minimizado el hecho de que el equipo tenga que afrontar nueve partidos en los próximos 28 días, algo que, según Flick, le pasa "a todos los equipos".

"Al final, el equipo está centrado y en estos nueve partidos debemos estar preparados", ha dicho el alemán, quien ha confirmado el regreso a la dinámica del equipo de Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Kounde y de Frenkie de Jong, aunque sobre el holandés ha admitido que tiene "algunas molestias" y no está segura su presencia en el once.

Tras restar importancia a las críticas desde algunos sectores periodísticos sobre la baja de Lamine Yamal en uno de los dos partidos con la selección española, Flick se ha referido al estado físico de Rodri.

"Tenemos que esperar, está en un buen momento, pero hay que ir con cuidado. La última temporada (en el Manchester City), tuvo una lesión importante y estuvo mucho tiempo de baja. En el entrenamiento lo veo bien y está evolucionando de forma positiva", ha explicado.

En cuanto a la afirmación del centrocampista, quien esta semana dijo que el Barça necesita "subir un poco el nivel" para competir por todo, Flick ha recordado que ese es el sentir general del equipo.

"Cada día queremos ser mejores, jugar mejor, es lo que queremos para cada jugador, mejorar y mostrar nuestro potencial, también yo", ha insistido.

Finalmente a Flick le preguntaron sobre el buen momento del Real Madrid en los últimos partidos y ha comentado que el partido ante los blancos ya forma parte del pasado.

No solo se ha centrado en comentar el buen momento de los blancos, también el alemán ha recordado la calidad del Atlético de Madrid, el Betis y del Villarreal, su próximo rival, que es "un gran equipo" con un "buen entrenador y joven" como Íñigo Pérez.

"No me preocupa ahora el Real Madrid, está a tres puntos, hay que seguir por delante y aquel partido ya pasó", ha dicho el técnico del Barcelona.