En su discurso ante los compromisarios de Asamblea que el club celebra este sábado, Pérez afirmó que la comparación hecha por Tebas "es una ofensa a millones de madridistas y a la memoria de las víctimas del nazismo".

"Es indigno que a estas horas Tebas no haya dimitido y que el presidente de la Federación Española no le haya invitado a marcharse de la RFEF. Por ello hemos pedido su dimisión, lo hemos denunciado al Consejo Superior de Deportes y este ha pedido al TAD si esto constituye una infracción grave", señaló entre aplausos de los presentes.

Florentino Pérez se refirió a Tebas cuando volvió a reclamar que se investigue hasta sus últimas consecuencias el caso Negreira, ante el que cuestionó también la actuación de LaLiga y la RFEF.

"Lo más grave no es el silencio, sino que Tebas, en lugar de ayudar a exclarecer el caso, ha elegido atacar al Real Madrid todos los días. No voy a descansar, la integridad es el valor más importante del deporte, sin integridad no hay credibilidad. El caso Negreira es una mancha que desprestigia al fútbol español y a la marca España en el mundo", insistió.