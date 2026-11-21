Lo hizo en respuesta a los comentarios de varios socios que, durante el turno de ruegos y preguntas, afirmaron que no podían consentir escuchar a sus propios compañeros de grada silbando a los jugadores del club blanco, sin importar el estado del equipo o el juego.

"Estoy completamente de acuerdo. No se puede pitar a nuestros jugadores. Son el activo más importante que tenemos, que nos ha dado tantos títulos. El enemigo puede estar fuera, pero no debe estar en casa. Les utilizan aquellos que no quieren que el Madrid siga ganando títulos, que sea el club más rico y el más laureado. Les pido que no apoyen esos pitidos, que quieren perturbar la buena convivencia del club", sentenció el máximo mandatario blanco.

Pérez había hablado de ese "enemigo", vinculándolo con el proceso electoral en el que se midió a Enrique Riquelme el pasado mes de junio y del que salió victorioso: "Durante muchos meses, se había creado en torno al Real Madrid un ambiente hostil, se fabricaban relatos para hacer creer que estaba dividido. Lo vivido estos últimos meses superó todos los límites. Se trataba de una campaña orquestada con objetivo de dividirnos y desestabilizar para tomar el control".

Jose Mourinho, entrenador del primer equipo masculino, en cambio, ha declarado en rueda de prensa en los últimos meses que no juzga a los aficionados por silbar a sus jugadores, pues "al madridismo verdadero y puro" lo respeta, pero que se queda "triste" cuando eso sucede. "Estoy concentrado en mi trabajo, y los jugadores también, y estoy absolutamente tranquilo de que no serán ni críticas ni pitos lo que van a cambiar el estado de alma de este equipo", había apuntado.

"Los socios no son solo los dueños del Real Madrid, son sus guardianes, quienes han defendido su patrimonio y su historia, y sobre quien recae la responsabilidad de dejarlo más grande para las próximas generaciones", resumió Florentino Pérez durante la Asamblea.