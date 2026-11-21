El internacional danés se ejercitó el viernes en el gimnasio por control de cargas, tras sus dos encuentros con la selección de su país en la Liga de Naciones, y este sábado volvió a saltar al césped, disponible para el partido del domingo en el regreso de la competición de LaLiga EA Sports.

Para ese encuentro, Diego Simeone tiene las tres bajas de Cristian ‘Cuti’ Romero, que no ha jugado ninguno de los últimos cinco partidos por una dolencia muscular; Pubill, con un esguince leve de tobillo desde el pasado domingo en el España-Inglaterra, y Ademola Lookman, que se perderá el primero de los seis partidos por el esguince alto grado de rodilla sufrido con Nigeria.