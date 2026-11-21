"La Federación Mexicana de Fútbol ratifica el apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para ocupar la presidencia de la FIFA para el periodo 2027-2031", escribió la entidad en un comunicado.

Luego del apoyo recibido para organizar la Copa del Mundo de este año, la FMF, que preside Mikel Arriola, afirmó que bajo el liderazgo de Infantino, el fútbol a nivel internacional mantendrá un buen rumbo.

"Estamos convencidos de que su compromiso con el crecimiento, la inclusión social y el acceso al fútbol, han fomentado un progreso e innovación notables y sostenidos a escala global; agenda que la FMF suscribe y apoya firmemente", señaló el comunicado.

Además de Infantino, los candidatos que aspiran a ocupar el cargo del máximo organismo del fútbol a nivel internacional son el francés Phillippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol, y el japonés, Kohzo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol.

El ganador de las elecciones será anunciado el 18 de marzo, durante el 77 Congreso Ordinario de la FIFA que se desarrollará en Rabat, Marruecos.

La FMF informó de que Mikel Arriola viajó a Zúrich para participar en el Congreso Extraordinario de FIFA que se llevará a cabo el 23 de noviembre.

En este congreso, que presidirá Gianni Infantino, se designará de manera oficial a los países sede de los mundiales femeninos de 2031 y 2035.

México, de manera conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, presentó la candidatura para organizar por primera vez el Mundial Femenino en 2031.