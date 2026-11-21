1.704 votos a favor, 5 abstenciones y 4 en contra ratificaron la propuesta de la directiva para su aprobación a los socios, que recibieron en pie y entre aplausos a Nadal esta mañana a su llegada al pabellón de la Ciudad Deportiva Real Madrid.

Antes de la votación, Florentino Pérez destacó extraordinaria dimensión de la figura de Nadal, retirado hace dos años del tenis y socio de honor del club, cuya llegada, dijo, "significa que una de las grandes leyendas del deporte español y mundial quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro del Real Madrid".