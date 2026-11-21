Arrasate ha alertado de las virtudes del conjunto malagueño: “Es un equipo que hace muchas cosas bien. En las últimas jornadas ha cambiado de estructura y no será un partido sencillo, para nada. Respetamos mucho al Málaga. Si tiene el balón, vamos a sufrir y tenemos que llevar el partido a nuestro terreno para tener más opciones de ganar”.

La principal noticia de la convocatoria está en los regresos de Aimar Oroz, Romain Del Castillo y Jorge Herrando, que vuelven a estar disponibles después de un largo periodo alejados de los terrenos de juego por lesión. Aunque, en principio, ninguno apunta al once inicial, los tres cuentan con opciones de disponer de minutos.

La lesión de Abel Bretones obliga a buscar alternativas, en el lateral izquierdo, y Diego Rico parte como el principal candidato para ocupar esa demarcación. Sin embargo, Unai Santos, Arguibide e incluso Rosier también aparecen como posibles soluciones para cubrir el puesto.

“El equipo gana continuidad, superioridad y fluidez. Aimar sabe orientar muy bien el juego, es un futbolista muy completo y lo necesitamos. Ganamos mucho con su presencia”, valoró Arrasate.

Con el punto sumado hace dos semanas frente al Athletic todavía presente, Osasuna quiere dar un paso más ante su gente. El Sadar volverá a ser protagonista en el primero de los tres compromisos que el equipo disputará como local antes de finalizar el año, en una nueva oportunidad para convertir el apoyo de la grada en tres puntos.

El entrenador de Osasuna ha convocado a 23 jugadores para la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports: Herrera, Rafa Fdez., Herrando, Rico, V. Rosier, Boyomo, Catena, Arguibide, Santos, Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Rubén García, Moi Gómez, Del Castillo, Mauro, A. Osambela, Raúl, Kike Barja, Budimir, Moro y Dubasin.

Por su parte, el Málaga llega a El Sadar con la obligación, de revertir su delicada situación como colista de LaLiga EA Sports con el que sería su primer triunfo del curso, después de haber sumado solo 5 puntos en doce jornadas.

El conjunto blanquiazul está a seis puntos de la permanencia, pero las sensaciones mostradas en los últimos partidos, con dos derrotas seguidas en el campo del Betis (2-1) y en casa ante el Racing (1-2), no invitan al optimismo. Además, visita a un rival muy fiable en su estadio, pero El Sadar no se le ha dado mal.

De los 16 partidos disputados entre ambos en Pamplona, el Málaga ganó 5, empató 8 y perdió 3. De hecho, en Primera logró una goleada histórica por 1-6 en la campaña 2004-05, con Antonio Tapia, y sólo cayó en una ocasión en trece visitas, 3-0 en la 2010-11, si bien su última comparecencia en El Sadar, en Segunda, también se saldó con derrota (2-1 en la 2018-19).

El técnico Juanfran Funes, quien cumplió hace dos días un año en el cargo, espera encontrar soluciones y para este partido recupera al atacante Juan Cruz, tras más de dos meses lesionado, y al defensa Carlos Puga, también recuperado de unos problemas físicos.

Sin embargo, pierde al lateral hispanomarroquí Adam Aznou, sancionado por su expulsión contra el Racing, y al defensa Rafita Garrido, lesionado en ese último encuentro, con lo que es posible que cambie su habitual sistema de cinco defensas por una zaga de cuatro.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Rico; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Rubén García, Budimir, Dubasin.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Calero, Galilea, Salinas; Larrubia, Rafa Rodríguez, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Niño.

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité Vasco)