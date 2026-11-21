El Macará de Ambato opacó este viernes en algo la fiesta de coronación anticipada del Independiente del Valle como campeón de 2026 en la Liga Pro de Ecuador al vencerlo por 1-0, en partido de la séptima fecha de la fase final del torneo.

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Con la victoria, el Macará selló el subcampeonato en la liga de la actual temporada. En el partido de este viernes, el cuadro del Valle fue superado por un rival que dio muestras de haber sido el mejor del hexagonal final y recurrió al contraataque como su principal recurso.

Un centro del argentino Agustín Campana, uno de los mejores atacantes del Macará, en busca del uruguayo Franco Posse, máximo goleador del torneo con 17 tantos, ocasionó un autogol del argentino-ecuatoriano Richard Schunke, que en su afán por rechazar el balón lo introdujo en su propio arco.

La inferioridad en el marcador obligó al Independiente del Valle a adelantar sus líneas, lo que favoreció la propuesta del Macará dirigido por el uruguayo Guillermo Sanguinetti para, con pases desde larga distancia, tejer ataques que cerca estuvieron para ampliar la ventaja.

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El portero uruguayo Rodrigo Rodríguez, otra de las figuras para la actual campaña del Macará, ganó varios duelos a los atacantes del campeón, de manera especial al atacante paraguayo Carlos González.

Tanto el conjunto del Valle como el Macará ratificaron su clasificación anticipada para la fase de Grupos de la Copa Libertadores de 2027.

Aunque no pudo redondear una victoriosa celebración, el Independiente del Valle fue muy superior a todos sus rivales de la Liga Pro en una campaña que fue moldeada desde enero pasado por el entrenador uruguayo Joaquín Papa, cuyo mayor mérito fue levantar el nivel de la plantilla, de manera especial de los suplentes, que siempre respondieron cuando tuvieron que entrar al campo de juego.

Entre quienes más aportaron al equipo campeón estuvieron el portero colombiano Aldair Quintana, el defensa argentino Mateo Carabajal, el mediocampista paraguayo Hugo Quintana y en ataque el argentino Matías Perelló y el paraguayo Carlos González, complementados por las figuras locales.

La séptima fecha del hexagonal final continuará este sábado con el encuentro Universidad Católica-Barcelona y concluirá el domingo cuando se enfrenten Liga de Quito y Aucas.