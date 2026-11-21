Nadal accedió al pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva Real Madrid junto al presidente de honor del club, José Martínez "Pirri", minutos antes de que el presidente, Florentino Pérez, diera por iniciada la sesión con una mención a su presencia y pidiera autorización a los compromisarios para que se sentara en la mesa presidencial.

En medio de un fuerte aplauso, Nadal, que es socio de honor del club, se sumó a los miembros de la junta directiva y se sentó a la derecha de Florentino Pérez para dar comienzo a la Asamblea General Ordinaria, la primera después de las elecciones de junio en la que este fue reelegido presidente hasta 2030.

La directiva aprobó el pasado día 4 trasladar a la masa social la entrada de Nadal, socio de honor del club desde 2011 y ahora número 67.778, al que calificó como "una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo".

El club vinculó entonces los valores del extenista español, retirado hace dos años, con los del Real Madrid, por su talento, espíritu de superación, capacidad de sacrificio, competitividad, humildad, respeto a los rivales y compañeros y su compromiso.

Nadal agradeció ilusionado la oferta de sumarse a su equipo en la faceta directiva, con "ganas de aprender y aportar" en su nuevo papel como directivo blanco, dos años después de su retirada del tenis, convertido en historia del deporte, por su 92 títulos, 22 de ellos de Grand Slam, dos medallas olímpicas, una individual en 22 años de carrera.

14 Roland Garros, 4 Abiertos de Estados Unidos, 2 de Australia y 2 de Wimbledon, el oro individual en Pekín 2008 y el de dobles con Marc López en Río 2016, donde fue el abanderado de España, son parte de sus títulos.