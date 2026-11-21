En su discurso ante los compromisarios de la Asamblea que el club celebra este sábado, Pérez afirmó que la comparación hecha por Tebas, sobre la comunicación del Real Madrid y la propaganza nazi, "es una ofensa a millones de madridistas y a la memoria de las víctimas del nazismo".

Florentino Pérez se refirió a Tebas cuando volvió a reclamar que se investigue hasta sus últimas consecuencias el caso Negreira, ante el que cuestionó también la actuación de LaLiga y la RFEF.

"Es indigno que a estas horas Tebas no haya dimitido", señaló entre aplausos de los presentes.

Unas declaraciones que no han dejado indiferente al presidente de LaLiga que, a través de un mensaje en la red social 'X', le pidió "por favor" que antes de pedir su dimisión, se leyera "entero" su publicación del 16 de octubre, donde explicó "qué técnicas de comunicación de Real Madrid TV criticaba y por qué".

"Dices que el Real Madrid parece ser el único interesado en esclarecer el caso Negreira. El 21 de febrero de 2023, seis días después de que el caso saliera a la luz, remitimos a la UEFA un informe jurídico y documentación sobre los pagos. El 3 de marzo, LaLiga compareció en el juzgado como acusación particular. El Real Madrid anunció el 12 de marzo que se personaría. ¿Dónde está ese supuesto silencio de LaLiga? Y de pasividad, nada de nada. Antes de dar por bueno lo que te cuentan tus 'asesores', pregunta a los abogados que representan al Madrid en la causa", escribió Javier Tebas en su perfil de redes sociales.

Asimismo, le exigió que las horas de emisión de la cadena de televisión del propio club no les convierte en los "más activos" del juzgado y le lanzó varias preguntas acerca del tema: "¿cómo explicas que ese ataque de 'integritis' se agudizara justo cuando el Barça dejó de ser tu socio en la Superliga? ¿Y cómo explicas que, seis meses después de estallar el caso, siguieras en la Junta Directiva de la RFEF?"

Pérez aseguró que lo "más grave" no es el silencio, si no que Tebas, en vez de "ayudar" a aclarar el caso, eligió "atacar" al Real Madrid, mientras que el presidente de LaLiga le recriminó que sobre la integridad de la que Pérez habló, este sábado no dijo ninguna palabra y que lo convierte en "silencio cómplice o a la carta" y le recomendó que revisara tanto en lo que "emite" su televisión y lo que "firma" su junta directiva.

"En vuestra carta a la Federación hablasteis de 'manipulación y adulteración de la competición'. LaLiga seguirá exigiendo que se investigue el caso Negreira hasta el final. Y seguirá rechazando el relato de la «Liga corrupta» y de los 'títulos robados' que lleváis años construyendo. Ese relato, Florentino, sí atenta contra la integridad de la competición", finalizó su mensaje Tebas.

Asimismo criticó las declaraciones de Pérez acerca de que los partidos se podrán "ver gratis" en la India gracias a una plataforma, algo que llamó la atención del presidente de LaLiga que le calificó como "portavoz de la UEFA, EEFC y UC3" al anunciar sus planes de televisión "antes que ellas mismas".