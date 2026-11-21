Vélez Sarsfield remontó este viernes dos veces el marcador y terminó imponiéndose 3-1 en los penales a Belgrano de Córdoba, tras igualar 2-2 en los 120 minutos, en el primer partido de los octavos de final del torneo Clausura argentino.

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En el estadio José Amalfitani, Vélez tenía la ventaja de la localía por su mejor ubicación en la tabla en la fase regular, pero fue Belgrano el que empezó mejor y muy pronto arrancó en ventaja con gol de Ramiro Hernandes (10’).

Vélez mejoró e hizo méritos para llegar a la igualdad, hasta que emparejó el duelo cuando promediaba el segundo tiempo con un golazo del paraguayo Ronaldo Martínez (59’), su décimo en el Clausura.

¡JUSTO UN EX-TALLERES! Vélez armó una gran jugada, Ronaldo Martínez se generó el espacio en una baldosa y con un derechazo anotó el gol del empate que llevó el partido de 8vos vs. Belgrano al alargue. ¡Con ese gol llegó a 10 y se activó la cláusula de compra obligatoria! pic.twitter.com/EQJTlnlYSa — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Sin ganadores en los 90 minutos, el cruce se alargó al suplementario donde Nicolás ‘Uvita’ Fernández (100’) con un derechazo seco a la esquina izquierda volvió a adelantar a los cordobeses en el tablero. Pero Vélez, con muchos juveniles, reaccionó bien y nuevamente llegó a la igualada a través de Dilan Godoy (109’) , y la llave desembocó en la definición por penales.

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En la tanda desde los once metros, Tomás Marchiori, el arquero de Vélez, se convirtió en héroe al parar tres de los cuatro remates que le patearon, ya que contuvo los envíos de Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, y Adrián Sporle, mientras que sólo Nicolás Fernández anotó para los celestes.

“Muy contento por el esfuerzo que hicieron los chicos, les dije que teníamos la capacidad de revertirlo y ganarlo en los penales. El fútbol es así, tenemos que sobreponernos a muchas cosas, superamos a un gran rival, el campeón del Apertura” , destacó Marchiori.

Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy marcaron desde los doce pasos para el Fortín, que en la ronda de los ocho mejores, espera al ganador del partido que Argentinos Juniors e Independiente disputarán este sábado.

“Es una locura. Hoy se notó el esfuerzo de todos. Ellos (Belgrano) son un muy buen equipo, sabíamos que hoy no iba a ser fácil. Vamos partido a partido, a disfrutar esto, y después a pensar en el próximo rival” , señaló el guaraní Ronaldo Martínez.