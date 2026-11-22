El canario lideró el juego del Barça en un partido extraño, presidido por el gran inicio del Villarreal, un penalti fallado por Lamine Yamal, el viento reinante y otro hecho histórico que no se le da bien a los azulgranas: jugar a las 14:00 horas.

La puesta en escena del Villarreal fue fantástica. Un error de Fermín y dos aciertos, uno de Buchanan y otro de Oluwaseyi, situaron el partido en 0-2 en apenas siete minutos, entre el desconcierto de los azulgranas.

El Barça había entrado mal al partido, con muchas dudas en la combinación, problemas en la circulación. El Villarreal era todo lo contrario, bien puesto en el verde, con mucha ambición y con dos aciertos determinantes.

Hasta el minuto 15 no dio señales de vida el equipo de Hansi Flick, pero su problema era que para entonces ya perdía por 0-2. Los de Íñigo Pérez se adelantaron después de que Buchanan aprovechara un error en la salida de Fermín.

El centrocampista canadiense recuperó y de un latigazo desde la frontal anotó el 0-1. Sin tiempo para recuperarse, un balón al espacio de Oluwaseyi supuso el 0-2, tras superar en la carrera a Eric y batir por alto a Joan Garcia. Habían pasado solo siete minutos.

El punto de inflexión del partido para el Barça se pudo producir en el minuto 19, después de un penalti señalado a instancias del VAR que el árbitro no había concedido.

Pero como todo podía irle aun peor a los azulgranas, Lamine Yamal erró el penalti en el minuto 23. El diez del Barça tuvo hasta problemas para lanzarlo porque el fuerte viento reinante en el Camp Nou impedía que el balón se detuviera en el punto de penalti.

Así que Lamine falló y hasta el final del primer tiempo, el de Rocafonda lo intentó y fue el faro de su equipo, pero sus numerosos intentos, como una jugada genial en el descuento, no cuajaron, en un primer tiempo en el que los primeros siete minutos lo marcaron todo.

Mientras tanto, el Villarreal que había tenido doble premio en sus dos únicas aproximaciones a puerta, vio cómo a pesar de ser dominado y de las ocasiones del rival, se iba al descanso con una buena ventaja.

Pero todo cambió después. A favor de viento, el Barça salió dispuesto a deshacer el nudo en el que se había convertido el partido y contó con la maestría de Pedri, que dirigió a los suyos hacia la victoria.

Todo se cocinó a juego rápido. Fermín tuvo el 1-2, como también Bernal en un remate cercano a la salida de un saque de esquina. El Barça estaba desbocado y el Villareal desbordado.

Cancelo, en un acción individual, forzó otro saque de esquina y a la salida del mismo Gerard Martín, otro de los destacados este domingo, anotó el 1-2 en el minuto 57.

A partir de ese momento, el Barça sabía que iba a remontar. Cancelo obligó a Gulácsi a lucirse dos minutos después y en el 61 llegó el 2-2. Fue en una jugada de recuperación en campo propio de Raphinha y una acción de Lamine Yamal, al que puso en acción Pedri, que remató Fermín, una manera de resarcirse del error del primer tanto del Villarreal.

El 3-2 no tardó en llegar, después un taconazo de Lamine Yamal sobre Eric y el centro de éste que desvió Pau Navarro. Era el minuto 67 y el partido lo había cerrado el Barça en diez.

Hasta el final, los azulgranas tuvieron unas cuantas acciones para aumentar la ventaja y, muy bien dirigidos por Pedri, secundado por Bernal como escudero y Gerard Martín como otro de los destacados, sumaron una nueva victoria para mantener el liderato en solitario.

3 - Barcelona: Joan Garcia; Eric (Koundé, min. 84), De Jong, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal (Gavi, min. 91), Fermín (Olmo, min. 68); Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi (Gordon, min. 68).

2 - Villarreal: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Romero (Cardona, min. 65); Buchanan (Pepe, min. 76), Comesaña (Ayoze, min. 76), Gueye, Moleiro (Maciá, min. 65); Mikautadze (Mouriño, min. 86) y Oluwaseyi.

Goles: 0-1, min.5: Buchanan. 0-2, min.7: Oluwaseyi. 1-2, min. 57: Gerard Martín. 2-2, min. 61: Fermín. 3-2, min. 67: Pau Navarro (propia puerta).

Arbitro: Alejandro José Hernández. Mostró cartulina amarilla a Gueye (min. 11), Moleiro (min. 32), Pau Navarro (min. 47), Freeman (min. 49), Romero (min. 63), al técnico del Barcelona Hansi Flick (min. 75), Raphinha (min. 76), Bernal (min. 80). Expulsó a Pau Navarro, por doble amarilla, en el minuto 93. También mostró dos amarillas al banquillo del Barcelona y una roja al del Villarreal.

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de la Liga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 59.034.