La fórmula bajo la que llegaron los cinco tantos del conjunto milanista que gana muchos enteros cuando los Pulisic, Moreia o Rabiot disponen de metros por delante para poder correr.

Algo que conoce a la perfección el croata Luka Modric que a los cuatro minutos de juego puso un sensacional balón en largo al francés Adrién Rabiot que vio como el defensa visitante Gabriele Calvani introdujo el balón en su propia portería (1-0) su intento de conexión con el portugues Gonçalo Ramos.

Nada pudo impedir, sin embargo, que el internacional luso marcase quince minutos más tarde, en el 19, el momentáneo 2-0 al culminar otra veloz contra local trenzada entre el belga Diegi Moreira y Rabiot.

Pero toda la facilidad y contundencia que mostraron los del portugués Ruben Amorim a la contra se convirtió en dudas, cuando el Milán tuvo que defender, lo que no desaprovechó el Frosinone, una de las revelaciones de la Serie A, para recortar su desventaja (2-1) a los veinticinco minutos con un tanto de Patrizio Masini.

Dudas que el Milan hizo olvidar en la segunda parte con tres nuevas fulgurantes contras del suizo Ardon Jashari, Alphadjo Cissé y el estadounidense Christian Pulisic que redondeó a los sesenta y ocho minutos la goleada local (5-1).

Un contundente triunfo que situó al conjunto 'rossoneri' en la cuarta plaza de la clasificación a cinco puntos del líder de la Liga italiana, el Lazio.

5 - Milan: Maignan; Gila, De Winter, Diawara (Pavlovic, m.71), Bartesaghi (Jashari, m.46); Musah (Estupiñán, m.71), Modric; Moreira, Rabiot, Pulisic (Hutchinson, m.81) y Gonçalo Ramos (Cissé, m.51).

1 - Frosinone: Palmisani; Monterisi, Cittadini (Amey, m.46), Calvani; Tchato (Terzic, m.62), Schmid (Zerbin, m.74), Calò (El Azzouzi, m.76), Masini, Oyono; Ghedjemis y Kvernadze (Birligea, m.62).

Goles: 1-0, m.4: Calvani en propia meta. 2-0, m.19: Gonçalo Ramos. 2-1, m.25: Masini. 3-0, m.48: Jashari. 4-1, m.60; Cissé. 5-1, m.68: Pulisic.

Árbitro: Luca Pairetto. Mostró tarjeta amarilla a Cissé por el Milan; y a Cittadini, Calò, Monterisi y Oyono por el Frosinone.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Serie A italiana disputado en el estadio de San Siro de Milán ante 76.585 espectadores.

Los jugadores de ambos equipos lucieron en su rostro una marca roja dentro de la campaña de la Serie A contra la violencia machista.