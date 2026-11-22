En el 90+2, Brunetta anotó el tanto para decidir un encuentro parejo, de lucha en mitad de la cancha y pocos acosos a las áreas.

Aunque eliminado, Tigres peleó en su cancha ante un América empeñado en sumar tres puntos para subir al primer lugar; después de un tiempo inicial de pocas jugadas de gol; en el segundo, Tigres fue mejor y lo confirmó con la anotación de Brunetta.

América se mantuvo en el segundo lugar con ocho victorias, seis empates, tres derrotas y 30 puntos, dos menos que el líder Cruz Azul y los mismos del Guadalajara, que mañana jugarán un partido cuyo resultado alterará la parte alta de la tabla de posiciones.

A falta de dos encuentros, los ocho primeros de la tabla, ya con boletos asegurados a la fase de los ocho mejores son, en ese orden: Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.

Este sábado, el argentino Luca Orellano convirtió dos goles para darle a los Rayados de Monterrey una victoria por 0-2 sobre los Pumas UNAM, que puso a los regios en los cuartos de finales, al situarse en el sexto lugar, encima de León y Pachuca, que también firmaron sus accesos a cuartos.

El panameño Ismael Díaz convirtió un gol para darle al León una victoria por 1-2 sobre el Santos Laguna.

En otro duelo, el venezolano Salomón Rondón convirtió su decimoséptimo gol para confirmarse como líder de los anotadores, en el 2-0 de Pachuca sobre Toluca. Alan Bautista y Rondón, en un penalti, le dieron forma al triunfo de Pachuca.

El 'rey Salomón' será campeón goleador con 17 dianas, seguido de Henry Martín, del América, con 11; y Juan Brunetta, con 10.