Monterrey estaba obligado a ganar y sufrió, sobre todo después de que en el minuto 58 Carlos Salcedo fue expulsado.

Pumas adelantó líneas, pero en el 74 Orellano convirtió un gol desde fuera del área para dar la ventaja a un Monterrey que sacó provecho del buen rendimiento de su guardameta Luis Cárdenas.

En el 79, Pumas sufrió la expulsión del colombiano Álvaro Angulo, a pesar de lo cual el equipo universitario buscó el empate. En el 89 Alan Medina dejó ir la igualada con todo a favor y en el 90+1 Orellano volvió a aparecer y, otra vez de zurda, puso el 0-2.

Monterrey subió al sexto lugar y completó el cuadro de clasificados a la fase de los ocho mejores que, a falta de tres partidos, forman Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas y Toluca, en los lugares del primero al quinto; León, séptimo y Pachuca, octavo.

Más tarde este sábado, América buscará saltar al liderato en su visita a Tigres UANL y el domingo el campeón Cruz Azul, líder, visitará a las Chivas de Guadalajara, mientras el Querétaro recibirá al Necaxa.