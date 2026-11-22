En la fase de los ocho mejores, que comenzará esta misma semana, Guadalajara se enfrentará con Pachuca, Cruz Azul con León, América frente a Monterrey y Atlas contra Toluca.

Efraín Álvarez anotó hoy el único gol del partido y Guadalajara terminó con 33 puntos, uno más que los Azules y 3 por encima de América.

Álvarez marcó en el minuto 21 a pase de Richard Ledezma.

América terminó tercero tras ser caer el sábado 1-0 ante Tigres.

La tanda de partidos de ida de cuartos de final comenzará a mitad de esta semana y los de vuelta se jugarán entre el sábado y domingo.

El venezolano Salomón Rondón anotó un gol a Toluca, dio una asistencia y llevó a Pachuca a la fase decisiva del campeonato.

El 'rey Salomón' se consolidó como máximo goleador con 17. Le siguió Henry Martín de América con 11.

I: Pachuca-Guadalajara, León-Cruz Azul, Monterrey-América y Toluca-Atlas.

Vuelta: Guadalajara-Pachuca, Cruz Azul-León, América-Monterrey y Atlas-Toluca.