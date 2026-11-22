Fuentes policiales han confirmado a EFE que el Cuerpo Nacional de Policía recaba datos para aclarar los hechos, que se produjeron mientras se celebraba el partido, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y que finalizó con empate 1-1.

Rubén Vargas jugó como titular el encuentro de rivalidad sevillana, hasta su sustitución en el minuto 80 por su compañero Gerard Fernández, 'Peque'.

El derbi acabó con empate a uno, tras adelantarse en el marcador el Betis con un gol del brasileño Antony dos Santos, en el minuto 50, e igualar el sevillista Kike Salas en el 91 en un grave error del portero verdiblanco Álvaro Valles, al colársele el balón por debajo del cuerpo.