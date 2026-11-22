El andaluz, autor del 2-2, había sido sustituido por Dani Olmo y observaba el partido desde el banquillo cuando fue expulsado en el minuto 74.

Según el acta arbitral de Alejandro Hernández Hernández, el centrocampista fue expulsado "por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión: !No me jodas!".

El árbitro ha hecho constar en el acta que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrársele la tarjeta roja.

También fue expulsado el ayudante técnico del Villarreal Óscar Díaz González, mientras que Hansi Flick, su ayudante Markus Sorg y Arnau Blanco también fueron amonestados con amarilla. Además Hernández Hernández mostró nueve amarillas más, dos a Pau Navarro por lo que fue expulsado.