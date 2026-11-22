Con 22 puntos en liga, dos menos que el actual líder del campeonato de fútbol alemán, el Borussia Dortmund (24), al Bayern Múnich parece que se le ha puesto cuesta arriba el tramo final del año.

No fue una buena noticia para el club el empate 1-1 del viernes en casa con el Colonia, el 13º de la clasificación, como tampoco lo fue quedarse sin su estrella inglesa y reciente ganador del Balón de Oro, Harry Kane, quien fue operado el sábado por una lesión en el tobillo izquierdo y estará de baja varios meses.

También quedó lesionado por una contusión en un pie el astro francés Michael Olise en el empate del viernes, y está por ver cómo influyen estas lesiones en un equipo que tampoco ha brillado en la presente edición de la Liga de Campeones, donde figura en 13ª posición tras haber ganado dos duelos y firmado tablas un par de veces.

En la clasificación de la 'Champions', el Bayern Múnich tiene ocho puntos, lejos de los 12 que suman el París Saint-Germain de Luis Enrique y el Real Madrid de José Mourinho.

A estos resultados deportivos del equipo muniqués se suma la situación en los despachos, tensa a la vista de las críticas que ha recibido la dirección por los comentarios de sus directivos más prominentes sobre la situación de Musiala, quien sufre una disfunción neurológica que le provoca desmayos.

El sábado, el club celebró su asamblea general anual y hasta allí se coló la polémica con las palabras críticas y aplaudidas por los presentes del neurólogo y miembro del club Jonatan Hoffmann.

"En una situación así se necesita apoyo. Lo que, en mi opinión, no ayuda en una situación así es criticarle públicamente, como han hecho el señor (Jan-Christian) Dreesen, el señor (Uli) Hoeneß y, sobre todo, ayer el señor (Karl-Heinz) Rummenigge, que llevó las cosas al extremo", señaló Hoffmann en dirección a la zona noble del club.

Aludía Hoffmann a las palabras de Rummenigge el viernes, día en que Musiala volvía al césped tras sufrir una lesión muscular y en la que el miembro del consejo de supervisión del Bayern sugirió que había que revisitar la situación contractual del futbolista.

"Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión", dijo.

Estas palabras también han sido criticadas por el sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO), que señaló el sábado que "un club de la categoría del Bayern debería actuar con mayor criterio".

"El Bayern tiene el deber de proteger el bienestar de Musiala", aseguró en un comunicado, en el que mostró su apoyo al futbolista e instó a que "sus empleadores hagan lo mismo", señaló FIFPRO.

El sindicato subrayó que "en todo el fútbol profesional, la incertidumbre sobre el futuro de un jugador puede pasar factura a su salud mental, especialmente cuando se está recuperando de una lesión".

La prensa deportiva y las páginas sobre fútbol de la prensa generalista dedican este fin de semana artículos críticos a la dirección del club, al que el semanario Der Spiegel reprochó el realizar un "desmontado público del jugador".

"El club atraviesa una de las épocas más turbulentas que ha vivido en mucho tiempo. Y las últimas declaraciones probablemente agraven aún más la situación", señaló Der Spiegel.

Por su parte, la revista Kicker, referente de la información futbolística de Alemania indicó que el club necesita "diálogo interno y una rápida aclaración".

"Jamal Musiala se encuentra en la etapa más difícil de su aún incipiente carrera. Por muy comprensible que sea el enfado de los responsables, el debate público sólo perjudica a un joven que se ha visto envuelto en esta situación sin tener culpa alguna", editorializó el periodista Matthias Dersch.