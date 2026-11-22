La derrota del Nashville se suma a la del Inter Miami en un inicio de 'playoff' lleno de batacazos de los favoritos. El defensor del título cayó el sábado por 0-3 ante el Columbus Crew.

Cincinnati, que accedió a los 'playoff' tras superar el jueves a domicilio al Orlando City de Antoine Grizmann, se plantó este domingo en el GEODIS Park de Nashville dispuesto a seguir dinamitando los 'playoff' de la MLS.

El tanto visitante no tardó en llegar. En el minuto 7, presionado por tres jugadores del Cincinnati, el centrocampista local Patrick Yazbek devolvió un balón envenenado a su portero con tan mala fortuna que acabó introduciéndolo en su propia portería.

El autogol cayó como un jarro de agua fría sobre Nashville, que se topó además con un Cincinnati muy sólido en defensa, con una actuación destacada de su guardameta, Roman Celentano, elegido como el jugador más valioso del partido.

Esta primera fase de 'playoff' se juega al mejor de tres partidos, por lo que tanto el Inter Miami como el Nashville se jugarán esta próxima semana su supervivencia en la temporada a domicilio, en las canchas del Columbus Crew y el Cincinnati, respectivamente.