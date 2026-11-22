Con el título de la Liga ya en manos del Flamengo, que el sábado se hizo inalcanzable en el primer lugar al empatar 1-1 en su visita al Palmeiras, el único que lo amenazaba en las dos últimas jornadas del Campeonato Brasileño, solo falta definir algunos de los cupos en la Libertadores y en la Copa Sudamericana y dos de los clubes que descenderán a segunda división.

Paranaense prácticamente garantizó el cupo en la Libertadores, aunque aún necesita de una victoria para quedarse con la clasificación directa a la fase de grupos, tras imponerse al Remo, que se juntó este domingo al Chapecoense entre los clubes que ya no tienen posibilidades de mantenerse en primera división.

El conjunto de Curitiba se impuso con goles de los colombianos Stiven Mendoza, Kerwin Vargas y Jorge Rivaldo, así como uno de Leozinho, y el Remo descontó por intermedio de David Braga y del paraguayo Antonio Galeano.

El gran ausente del Paranaense en el partido fue el también colombiano Kevin Viveros, máximo goleador del Campeonato Brasileño con 21 anotaciones y que tuvo que cumplir una fecha de suspensión.

La victoria confirmó al Paranaense en el quinto lugar de la clasificación, con 57 puntos y a 23 unidades del ya coronado campeón Flamengo (80), que le garantiza por ahora la clasificación directa a la Copa Libertadores.

En otro partido de este domingo, Fluminense tuvo que recurrir al juvenil Riquelme Felipe, una promesa de 19 años, para imponerse por la mínima al Mirassol en pleno Maracaná y confirmarse en el cuarto lugar de la clasificación, con 63 puntos, prácticamente inalcanzable para el Paranaense.

Riquelme Felipe, que entró en el lugar del delantero uruguayo Agustín Canobbio, anotó en el minuto 90 el único tanto del partido, y su primero como profesional.

La victoria también dejó casi garantizado al Fluminense un cupo directo en la Libertadores.

Flamengo (80), Palmeiras (74) y Cruzeiro (66), los dos primeros ya inalcanzables en el primero y segundo lugar de la clasificación, tienen el cupo directo a la Libertadores, mientras que Fluminense (63) y Paranaense (57), que los secundan en la cuarta y quinta posición, luchan por los otros dos pasajes directos.

Los cuatro primeros de la clasificación del Campeonato Brasileño obtienen cupos directos a la Libertadores, pero Palmeiras ya garantizó su clasificación por ser finalista de la Copa do Brasil, por lo que abrió espacio para un quinto aspirante.

En caso de que Palmeiras obtenga el próximo sábado el título de la Libertadores, que disputará con el Estudiantes de La Plata en Montevideo, el sexto en la clasificación de la Liga en Brasil también avanza directo a la fase de grupos del torneo continental.

En ese caso el séptimo y el octavo en la clasificación de la Liga brasileña tendrán derecho a disputar la fase previa de la Libertadores el próximo año.

Mientras que el Paranaense festejó su acercamiento a la Libertadores, la derrota supuso para el Remo el regreso a la segunda división el próximo año debido a que el club de la ciudad de Belém ya no tiene condiciones matemáticas de salir de entre los cuatro últimos de la clasificación.

Con Remo (32) y Chapecoense (21) ya condenados al descenso, Internacional (38) y Gremio (38), dos de los clubes más tradicionales de Brasil, aún luchan por librarse de la pérdida de categoría.

El Internacional recibirá el lunes al Vitoria y el Gremio visitará al Santos en partidos por la trigésimo sexta jornada de la Liga que son decisivos para la permanencia de ambos en la división de honor.

Los dos están obligados a ganar y a esperar reveses de Corinthians (40), Mirassol (41), Vitoria (41), Botafogo (42) o Sao Paulo (44).