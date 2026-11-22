La quinta jornada del torneo continental aclarará el panorama de un evento en el que hasta ahora han sobresalido el París Saint Germain y el Real Madrid, los únicos con pleno de triunfos, que cuentan sus partidos por victorias, mientras el Arsenal, el Como, el Barcelona, el Aston Villa y el Liverpool completan el top 8 tras jugarse el primer tramo.

El fútbol inglés reafirma su autoridad con cuatro de sus representantes entre los ocho mejores. Dos españoles, un italiano y un francés completan los dominadores del torneo.

El Atlético de Madrid, que cuenta con solo un partido ganado en los cuatro que ha disputado, y que está entre los últimos de los veinticuatro primeros, afronta una recta aparentemente asequible que contrasta con la exigencia de los inicios, donde salió malparado de sus duelos contra el Liverpool y el Bayern de Múnich, que no pasó del empate contra el Stuttgart en Alemania y que solo pudo imponerse al Manchester United, que estrena técnico con el argentino Mauricio Pochettino.

El equipo español, que no fue capaz de sacar adelante los duelos contra el Bayern y el Barcelona en una semana clave para calibrar su nivel, recibe al Viking noruego, una de las revelaciones del torneo, que está con los mismos números que el cuadro de Diego Pablo Simeone y un puesto por delante en la clasificación.

Menos margen de error tiene el Villarreal, que está fuera de los veinticuatro primeros lugares, con tres derrotas y un partido ganado, contra el Nápoles, y que visita al Slavia Praga, antepenúltio, que solo cuenta con un empate y que lleva veintitrés partidos de la Liga de Campeones sin ganar. El equipo de Íñigo Pérez, que no se ha adaptado aún al nuevo curso, ha perdido sus últimos siete partidos de este torneo como visitante.

El Betis, que vive de su buen inicio en la Champions, con tres victorias seguidas, encajó su primera derrota en la última sesión, contra el Borussia Dortmund. Ahora, en esta quinta jornada, tras no pasar del empate en el derbi andaluz, acude al campo del Slovan Bratislava, que es el último y que es el único con todos los partidos perdidos. El representante eslovaco ha perdido sus doce choques que ha jugado en la Champions. Está a una derrota del récord establecido por el Marsella entre el 2012 y el 2020. La victoria del equipo de Manuel Pellegrini le puede instalar entre los ocho primeros.

El Barcelona, que ha ganado tres de los cuatro compromisos que ha jugado y que solo salió malparado en el choque contra el campeón, el París Saint Germain, tiene una salida asequible. Frente al debutante Sabah, en Azerbaiyán, en horario vespertino, a primera hora.

Lamine Yamal, con 19 años y 135 días, necesita un gol para convertirse en el más joven en lograr los quince tantos en la Champions y mejorar el registro del noruego Erling Haaland, que lo hizo con 20 y 126 días.

El París Saint Germain y el Real Madrid, que dominan la tabla con todo triunfos, aspiran a agrandar su pleno de victorias. El conjunto de Jose Mourinho ganó con apuros al Celta para elevar a nueve su racha de victorias seguidas y recibe al PSV Eindhoven el martes. Se han enfrentado ocho veces con tres partidos ganados para el conjunto español, uno para el PSV y cuatro empates. Kylian Mbappe necesita un gol para lograr 75 y erigirse en el segundo más precoz, con 27 y 339 días, tras Leo Messi.

Será el reencuentro de Denzel Dumfries, inédito el sábado, con su exequipo, en el que jugó tres temporadas y más de cien partidos.

El PSG, por su parte, recibe al Roma. El equipo de Luis Enrique, dañado por la lesión, seria, de Desiré Doue, con una posible rotura del ligamente cruzado de su rodilla derecha, acumula catorce partidos invicto en la Champions. Lleva treinta goles, más que nadie, en esta fase liga y ha encajado cinco. El Roma, que solo ha ganado uno de sus últimos once choques como visitante en este torneo, es vigésimo, con solo una victoria, dos derrotas y un empate. Tiene escaso margen si quiere mantenerse entre los veinticuatro mejores y disputar las eliminatorias.

El choque entre el Arsenal, subcampeón, y el Borussia Dortmund es el más lustroso de esta quinta fecha. Los gunners, que perdieron al meta español David Raya por lesión, llevan dieciséis partidos sin perder en la fase de grupos y está a uno solo de su mejor registro, sellado entre el 2003-06. Intratable como local, lleva doce victorias seguidas en el Emirates. Sin embargo, no pasó del empate en su salida a Newcastle.

El Dortmund es el nuevo líder de la Bundesliga y ahora está a un paso de situarse entre los ocho primeros. Con tres victorias y solo una derrota, y nueve puntos, solo la diferencia de goles le tiene en el duodécimo puesto, con un punto menos que su rival, el Arsenal, tercero en la tabla, que ha ganado tres y que empató frente el Bayern de Múnich, que sufre ahora la lesión de Harry Kane y que cedió el liderato de la Bundesliga.

El Como de Cesc Fábregas, debutante y revelación en lo que va de Liga de Campeones, ha ganado tres de los cuatro partidos que ha jugado. Derrotado solo por el Feyenoord, es cuarto en la clasificación: Lleva diecinueve tantos en sus cuatro partidos, más que cualquiera en ese tramo en la historia del torneo. Recibe al AEK Atenas, que nunca ha ganado un partido como visitante y que está fuera de los veinticuatro primeros.

El Manchester City, que ha decaído en relación a su fulgurante inicio de temporada, espera al Nápoles en el Etihad. Solo ha perdido dos de sus últimos veintisiete partidos como local en la fase de grupos y jugará contra un adversario que nunca ha ganado en Inglaterra en Champions. Lleva ocho partidos sin vencer como forastero en este torneo. Kevin De Bruyne, que militó diez temporadas en el club inglés, con un título europeo en ellos, acude ahora con el Nápoles.

El Liverpool, que cierra el top 8, visita al Club Brujas, que está a un paso de los primeros lugares y que tiene los mismos números que su rival. Nueve puntos ambos, con tres victorias y una derrota. El conjunto de Andoni Iraola perdió su último encuentro, ante el Fenerbahce, mientras el belga lleva tres victorias seguidas. Hasta ahora siempre se han medido en finales.

Las ocho primeras plazas las completa el Aston Villa de Unai Emery, sexto, que perdió su primer compromiso en el último choque, ante el Barcelona, a donde llegó con tres victorias seguidas. Ahora visita Estambul para jugar ante el Galatasaray.

La quinta jornada se va a completar con duelos como el del Bayern Munich, que visita al Lille, o el del Inter, que recibe al Stuttgart. Además, el Shakhtar Donetsk juega con el Fenerbahce y el Sporting portugués en Lisboa ante el Manchester United. El Leipzig recibe al Kens y el Feyenoord al Oporto.