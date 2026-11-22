(Aspmyra Stadion, Bodø; a las 18.45 CET (17.45 GMT))
(Estadio Rams Park, Estambul; 18.45 horas (17.45 GMT))
+ Manchester City (ING) - Nápoles (ITA)
+ Atlético Madrid (ESP) - Viking (NOR)
(Estadio Riyahd Metropolitano, Madrid; 21.00, (20.00 GMT)
(Estadio Jan Breydel, Brujas; 21.00, (20.00 GMT)
(Estadio Giuseppe MEazza, Milán; 21.00, (20.00 GMT)
(Estadio Pierre-Mauroy, Villenuve d'Ascq; 21.00, (20.00 GMT)
+ París Saint Germain (FRA) - Roma (ITA)
(Estadio Parque de los Príncipes, París; 21.00, (20.00 GMT)
(Estadio Stamford Bridge, Londres; 21.00, (20.00 GMT)
(Estadio Jose Alvalade, Lisboa; 21.00, (20.00 GMT).