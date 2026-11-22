"Era el partido que necesitaba, trabajé mucho para esto y estoy muy feliz”, expresó el exjugador del Atlético de Madrid.

La exhibición del Millonario ante un rival que dejó todo en la cancha del estadio Monumental la completó con otro gol Tobías Andrada.

Lanús llegó a empatar con un tanto de Ramiro Carrera.

Los pupilos de Leonardo Ponzio, parecieron caer en depresión, pero reorganizaron sus líneas y ofrecieron una mejor versión.

Conquistar el título local es el único objetivo que ayudaría a River a maquillar una temporada para el olvido y clasificarlo a la Copa Libertadores del próximo año.

En cuartos de final los de Ponzio esperan al mejor de la serie entre Instituto de Córdoba y Huracán.

En esta instancia se medirán Independiente con Vélez Sarsfield, y Barracas Central con Rosario Central.

Los últimos partidos de octavos de final se jugarán este lunes y el miércoles. Primero, Gimnasia y Esgrima La Plata chocará con Newell’s Old Boys y dos días después Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, con Independiente Rivadavia de Mendoza.