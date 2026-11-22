Luis Aragonés se queda con 344 victorias en 757 jornadas en ocho clubes diferentes –el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Betis, el Espanyol, el Mallorca, el Sevilla, el Valencia y el Oviedo-, mientras que Simeone lo ha hecho sólo con su actual equipo.

Ya superó antes las 323 de Miguel Muñoz, las 278 de Ernesto Valverde, las 271 de Manuel Pellegrini –al mando actualmente del Betis-, las 259 de Javier Irureta, las 234 de Fernando Daucik, las 208 de Marcelino García Toral, las 205 de Javier Clemente y las 202 de Víctor Fernández.

Simeone debutó como entrenador del Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports el 7 de enero de 2012 con un 0-0 contra el Málaga en La Rosaleda y su primera victoria fue una semana después por 3-0 ante el Villarreal, el 15 de enero 2012 en el Vicente Calderón.