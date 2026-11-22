Las cremas, que ya habían ganado el Apertura, se impusieron en el estadio Alejandro Villanueva con dos goles de la centrocampista hispano-peruana Claudia Domínguez, de la defensa y capitana, la uruguaya Stephanie Lacoste, y de la estadounidense-peruana Alesia García.

Para Alianza Lima descontó la centrocampista colombiana Daniela Montoya.

En un encuentro que pudo culminar con un marcador mucho más abultado, por las numerosas ocasiones de gol que tuvieron, las jugadoras de la U ratificaron la buena imagen que habían dejado en el partido de ida disputado la semana pasada en el Estadio Monumental, que también ganaron por 3-1.

De esa manera, Universitario selló un 7-2 global que frustró el objetivo de Alianza de alcanzar un tricampeonato, tras haber ganado los torneos de 2024 y 2025, y alcanzó su undécimo título en la primera división del fútbol femenino peruano, en cuyo palmarés es seguido por JC Sport Girls, con 6 títulos, y Alianza Lima, con 4.