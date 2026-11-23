El encuentro arrancó con los locales decididos y lideraron el partido desde los primeros minutos, cuando el inglés Jaidon Anthony tuvo la primera oportunidad. El primer gol llegó en el minuto 22: Anthony le asistió a Kane Lewis-Potter, que no perdonó y su disparo superó a Pickford.

El segundo llegó tan solo dos minutos después. De nuevo Lewis-Potter disparó una vez, cogió el rechace y a la segunda consiguió marcar el segundo tanto para los locales (2-0).

Poco a poco el Everton fue reaccionando y generó varias ocasiones al termino de la primera parte, pero el partido cambio de rumbo con la expulsión del jugador polaco del Everton James Tarkowski al hacer una dura entrada en el minuto 40 sobre el ucraniano Yehor Yarmolyuk.

Ya en la segunda parte, las ocasiones se siguieron dando para el conjunto local y fue en el minuto 67 cuando el alemán Vitaly Janelt marcó el tercero del partido, tras recibir un gran pase y conectar un disparo de larga distancia que entró por la escuadra derecha (3-0), mientras que el último tanto del partido lo marcó el portugués Fabio Carvalho en el 90.

El Brentford consiguió sumar los tres puntos ante el Everton, tras el tropiezo ante el Brighton por 0-2, lo que les colocó sextos con 17 puntos.