Boca vuelve a jugar tras la muerte de Russo y River busca salir de la crisis

El Xeneize regresará al ruedo el sábado luego del fallecimiento de su entrenador, el 8 de octubre a los 69 años, después de varias temporadas de sufrir un cáncer de próstata. Su partida sacudió el balompié sudamericano y particularmente el de Argentina, ya que el DT cosechó el respeto en todos los clubes que dirigió y de parte de los rivales en más de tres décadas de carrera.

“Pensar que ya no lo voy a ver es muy fuerte. Se llamaba Miguel Ángel, tenía el ángel hasta en el nombre”, dijo el colombiano Juvenal Rodríguez, uno de los ayudantes de campo de Russo, que conducirá junto a Claudio Úbeda el plantel azul y oro hasta el final de la campaña.

Russo dirigió a Boca por última vez el 21 de septiembre, ante Central Córdoba (2-2), en su último partido en La Bombonera, cuando ya se observaba un avanzado deterioro en su salud. No pudo estar en la derrota ante Defensa y Justicia (1-2) ni en la goleada sobre Newell’s (5-0).

Un ojo en el superclásico

Su fallecimiento generó la inmediata postergación del partido por la fecha 12 contra Barracas, por lo que Boca volverá a jugar en un momento especial, en el que solo le queda por delante el Clausura y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con un encuentro pendiente y a falta de cuatro jornadas, Boca está cuarto en el Grupo A con 17 puntos, apenas dos debajo del líder Defensa, pero forma parte de un nutrido grupo de aspirantes a los playoffs en el que cuatro unidades separan a once equipos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin Russo en la banca y con Leandro Paredes como conductor dentro del campo, el popular club de Buenos Aires se enfoca en homenajear al fallecido timonel y en prepararse para el superclásico del 9 de noviembre contra River Plate, un rival directo en la lucha por entrar de manera directa en la próxima Libertadores.

Un Millonario pobre

El otro gigante argentino también transita un camino complicado, aunque por razones distintas. Marcelo Gallardo, ídolo millonario, vive sus horas más aciagas en su segunda etapa al frente de River, con cuatro caídas en fila en el Clausura, que lo mandaron del primer al quinto puesto en el Grupo B, donde suma 18 puntos.

“La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Gallardo es el principal responsable”, dijo el presidente del club, Jorge Brito, luego de que el equipo saliera silbado al perder en casa con Sarmiento (1-0), que pelea por no descender.

En busca de alzar la cabeza, y sin que la permanencia del Muñeco esté en juego, según Brito, River visitará el sábado a Talleres de Córdoba, que lucha por mantenerse en primera.

Fecha 13 del campeonato:

Viernes: Racing-Aldosivi Lanús-Godoy Cruz Argentinos Juniors-Newell’s

Sábado: Independiente Rivadavia-Banfield Boca-Belgrano Talleres-River

Domingo: Estudiantes-Gimnasia y Esgrima Sarmiento-Vélez San Martín SJ-Independiente Rosario Central-Platense

Lunes: Riestra-Instituto Tigre-Barracas Atlético Tucumán-San Lorenzo

Martes: Unión-Defensa y Justicia

Miércoles: Huracán-Central Córdoba

Clasificación del Torneo Clausura (Tras la Fecha 12)

Grupo A Defensa y Justicia lidera el Grupo A con 19 puntos. Le siguen de cerca Central Córdoba y Estudiantes, ambos con 18 puntos. En la pelea por los primeros puestos, Boca Juniors, Unión, Barracas y Tigre están empatados con 17 puntos. Un escalón más abajo se encuentra Huracán con 16 puntos. Un grupo de tres equipos, Argentinos, Belgrano y Racing, acumulan 15 puntos. Más atrás están Banfield con 14 puntos, Independiente Rivadavia con 12 puntos, Newell’s con 11 puntos y Aldosivi con 9 puntos. Es importante notar que Boca Juniors y Barracas tienen un partido pendiente.

Grupo B Riestra encabeza el Grupo B con 24 puntos, seguido por Lanús con 23 puntos y Vélez Sarsfield con 22 puntos. Rosario Central tiene 21 puntos y está en el cuarto puesto, con un partido suspendido. River Plate se ubica con 18 puntos. San Lorenzo tiene 16 puntos. Tres equipos se encuentran con 15 puntos: Atlético Tucumán, Sarmiento (con un partido suspendido) e Instituto. San Martín SJ y Talleres suman 14 puntos cada uno. Cierra la parte media de la tabla Gimnasia LP con 13 puntos. En el fondo, Platense (con un partido pendiente) tiene 11 puntos, Godoy Cruz 10 puntos e Independiente (con un partido pendiente) tiene 6 puntos.

Fuente: AFP