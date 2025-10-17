El informe del CIHF concluye que Ángel Labruna, ícono de River Plate, anotó 295 goles en torneos de liga del fútbol argentino, superando los 293 tantos convertidos por Arsenio Erico, la leyenda paraguaya de Independiente de Avellaneda. Este resultado reescribe la estadística principal del fútbol local.

La revisión minuciosa partió de la obra “La historia del profesionalismo”, de Pablo Ramírez, aunque el CIHF identificó omisiones y errores en ese trabajo, particularmente en la contabilización de partidos de menor visibilidad como los de desempate, Reclasificatorios y Promocionales.

El proceso de corrección comenzó con la adición de dos goles de Labruna en los desempates de 1949 contra Platense, no incluidos por Ramírez. Un hallazgo posterior, liderado por Carlos Yametti, presidente del CIHF, rectificó otro gol previamente atribuido a otro jugador, igualando temporalmente la marca en 293 para ambos delanteros.

Finalmente, el CIHF debatió y votó sobre seis anotaciones en duda (tres para Erico y tres para Labruna), basándose en crónicas de la época. La resolución definitiva otorgó la marca de 295 a Ángel Labruna y 293 a Arsenio Erico.

El organismo enfatizó que, más allá de la cifra exacta, el impacto y el legado de ambos futbolistas perduran en el sentimiento popular. “Un gol más, un gol menos, no va a apagar el sentimiento de los hinchas hacia figuras que, si bien casi nadie de los presentes vio en directo, siguen siendo idolatrados por la transmisión de generación en generación”, señaló la institución.

De esta manera, se cierra un extenso debate estadístico, consagrando a Ángel Labruna como el máximo artillero de la Liga, mientras se celebra la enorme trascendencia de ambos protagonistas, sin dejar de lado el gran legado que dejó el atacante Paraguayo, conocido como el “Saltarín Rojo”, quien exhibió todo su potencial en filas del “Rey de Copas” argentino.

Fuente: Diario Olé