Rosario Central tiene la intención de seguir contando con Enzo Giménez

Según lo revelado por el periodista Uriel Iugt, el club rosarino tiene como objetivo prioritario asegurar la continuidad de Giménez. “Rosario Central pretende la continuidad de Enzo Giménez. Hay charlas preliminares entre las partes y avanzarán cuando termine el torneo”, afirmó Iugt. El jugador de 27 años arribó a la institución a préstamo desde Cerro Porteño hasta diciembre de la actual temporada, con una cláusula de opción de compra incluida en el convenio inicial.

Si bien la cesión culmina a fin de año, se maneja la posibilidad de que Cerro Porteño y Central puedan llegar a un nuevo entendimiento que le permita al jugador oriundo de la ciudad de Luque prolongar su presencia en el Gigante de Arroyito, manteniendo incluso los términos actuales. De concretarse la operación, el mediocampista podría seguir desarrollándose bajo la órbita del equipo que tiene como máximo referente a Ángel Di María.

El interés está justificado en su producción: el futbolista surgido en General Díaz de Luque registra 21 presentaciones oficiales con la casaca auriazul, de las cuales fue inicial en 11. Además, su aporte ofensivo suma dos tantos y, en la racha reciente de la Liga Profesional, aportó un gol y una asistencia en los últimos cuatro encuentros. Su versatilidad táctica y la dinámica que aporta en el mediocampo son atributos muy elogiados por el cuerpo técnico y los directivos y la afición auriazul, quienes en redes piden hacer el esfuerzo para retenerlo.

El desenlace contractual de Enzo Giménez en Rosario Central se definirá con la conclusión del actual campeonato. El diálogo entre ambas instituciones y el entorno del futbolista paraguayo podría cobrar mayor fuerza en las semanas venideras. La doble alternativa de comprar su ficha o renovar el préstamo posiciona al jugador como una pieza esencial en la planificación del conjunto argentino para el venidero ciclo deportivo.

