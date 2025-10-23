Central Córdoba de José Florentín lidera en la Liga Profesional Argentina

El equipo santiagueño capitalizó su ventaja con el solitario gol convertido por Fernando Martínez a los 34 minutos del primer tiempo y se dedicó a defenderla con éxito. Huracán, pese a jugar de local, mostró una preocupante pólvora mojada, generando hasta 24 remates al arco sin poder vulnerar la valla custodiada de manera brillante por el portero Alan Aguerre. Con este resultado clave, el equipo de Santiago del Estero logró alcanzar los 21 puntos en la tabla de posiciones.

Alivio y crisis opuestas fue el saldo de la jornada. El triunfo no solo posiciona a Central Córdoba como líder junto a Estudiantes de La Plata, a solo tres jornadas del cierre de la fase regular, sino que también sella matemáticamente su permanencia en la máxima categoría. “Este resultado nos viene bien, ya nos salvamos del descenso y por mérito propio. Hoy era una final y les pedí a los jugadores que la jugaran como tal,” declaró con gran satisfacción el entrenador Omar de Felippe.

La otra cara de la moneda se vivió en el estadio Palacio Ducó. La derrota generó la furia e indignación de los hinchas del subcampeón argentino, un equipo que solo ha conseguido ganar uno de sus últimos nueve partidos, desplomándose hasta la duodécima casilla de la Zona A. El plantel del “Globo” se retiró del campo de juego entre masivos abucheos, silbidos e insultos, que también apuntaron directamente al entrenador Frank Kudelka, en una noche de máxima tensión en Buenos Aires.

Kudelka reconoció abiertamente la gravedad del momento anímico y futbolístico: “El panorama es muy dificultoso, errático, de un equipo que no puede ganar. Debemos hablar entre todos para ver qué caminos tomar. Yo creo que puedo aportar, pero no estoy solo en esto”, manifestó el DT tras la caída. Finalmente, Huracán se mantiene a dos unidades del octavo y último puesto de ingreso a los playoffs, mientras que la fecha complicó a otros “grandes”, como Racing (9°) y Boca Juniors (10°), que retrocedieron y ahora están fuera de la zona de clasificación.

Fuente: AFP