Argentinos tumba a Independiente Rivadavia y alcanza a Boca en la Tabla Anual

El estadio Diego Armando Maradona fue escenario de una noche redonda para Argentinos Juniors, que venció ajustadamente por 1-0 a Independiente Rivadavia este martes, cerrando la decimocuarta fecha del torneo Clausura.

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Con este triunfo por la mínima —firmado por el lateral izquierdo Sebastián Prieto a los 67 minutos—, el conjunto de La Paternal aseguró su boleto a los octavos de final a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular. Pero la noticia no queda solo ahí: el Bicho alcanzó nada menos que a Boca Juniors en lo más alto de la Tabla Anual, desatando una lucha apasionante por el título de la temporada.

El protagonismo paraguayo y el solitario golpe

El encuentro contó con presencia estelar de futbolistas paraguayos en el cuadro mendocino: Alex Arce y José Florentín disputaron los noventa minutos en cancha, batallando hasta el final. No obstante, la visita sintió la baja sensible del defensor Iván Villalba, ausente por acumulación de tarjetas amarillas.

Cuando el partido entraba en un terreno de fricción y pocas ideas, apareció la llave del gol: a los 67′, Sebastián Prieto aprovechó su proyección ofensiva para sacar un remate certero que decretó el único tanto del cotejo, desatando la locura en Buenos Aires.

Zona de clasificación y una Tabla Anual al rojo vivo

Con las tres unidades en el bolsillo, Argentinos Juniors escaló a la cima del Grupo B del Clausura, compartiendo el primer puesto con Rosario Central, ambos con 28 puntos. A falta de dos fechas, ambos equipos son los únicos de su zona que ya tienen asegurado su boleto a octavos. (Por el lado del Grupo A, los clasificados anticipados son Instituto, Boca Juniors, Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield).

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Sin embargo, el gran atractivo de la jornada pasa por la Tabla Anual, donde Argentinos le dio alcance a Boca Juniors: ambos mandan en la cima con 57 puntos, seguidos muy de cerca por Rosario Central (56). Cabe recordar que esta tabla —que suma las unidades del Apertura y el Clausura— otorga tres boletos directos a la Copa Libertadores 2027 y corona a un campeón anual, un formato implementado este año por la AFA en medio de una gran controversia por haberse lanzado con el certamen ya en marcha.

Hasta el momento, Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura) es el único equipo argentino con boleto asegurado a la fase de grupos del máximo certamen continental. El resto de los cupos se definirán entre el campeón del Clausura, el monarca de la Copa Argentina y los mejores de la Tabla Anual.

¿Un dato extra? Boca Juniors y Estudiantes de La Plata también podrían meterse directamente en fase de grupos si logran conquistar la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de este año frente al Atlético Mineiro y Palmeiras, respectivamente.