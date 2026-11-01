Boca Juniors se queda con el clásico: triunfo ante River, liderato y fiesta en La Bombonera

Di Lollo desequilibra un clásico accidentado

La Bombonera vivió una nueva fiesta xeneize este domingo tras superar por la mínima (1-0) a River Plate en una edición caliente del Superclásico por la penúltima jornada del Torneo Clausura. El partido quedó marcado desde muy temprano por la rigurosidad arbitral de Nicolás Ramírez, que dejó a los de Núñez con un jugador menos en el minuto 9 por la roja a Lucas Martínez Quarta.

Lea más: El Arsenal asalta Anfield 14 años después y recupera el liderazgo

Con superioridad numérica, Boca supo capitalizar su momento en el minuto 27, cuando Lautaro Di Lollo apareció con olfato goleador para conectar el tanto que acabaría decidiendo el pleito ante el delirio de su afición.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL.



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/juiK98KW5p — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Liderato, polémicas y un final cuesta arriba para el <i>Millonario</i>

El panorama se tornó insostenible para River cuando, ya en el tramo final (minuto 79), Gonzalo Montiel vio la segunda tarjeta roja, dejando a su equipo con nueve hombres sobre el terreno de juego y desatando la profunda indignación del plantel visitante con el arbitraje.

¡EL DEFENSOR DE LOS GOLES IMPORTANTES! LAUTARO DI LOLLO CONECTÓ EL CABEZAZO Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA EN EL SUPERCLÁSICO ANTE RIVER.



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/HBZqtAxfvo — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena recupera el liderato de la tabla anual con 60 puntos —uno más que Rosario Central—, dependiendo de sí mismo en la última fecha frente a Defensa y Justicia para abrochar el título.

¡EXPULSADO GONZALO MONTIEL Y RIVER SE QUEDÓ CON NUEVE JUGADORES ANTE BOCA!



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/e8oAIaOiSM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Temporada de ensueño y objetivos abiertos

El presente de Boca ilusiona a todo su mundo. Además de comandar la acumulada y abrochar de forma anticipada su boleto a la próxima Copa Libertadores, el Xeneize afronta un calendario frenético. En la Copa Argentina disputará la semifinal ante Banfield el próximo 14 de noviembre, mientras que en la Copa Sudamericana buscará el título continental el 21 de noviembre frente al Atlético Mineiro en Barranquilla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el panorama para River Plate es bien distinto. Estancado con 23 unidades en la Zona B, el Millonario jugará sus últimas cartas de clasificación en Mar del Plata ante Aldosivi, sabiendo que el Torneo Clausura es su única tabla de salvación para evitar un año en blanco.