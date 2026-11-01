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Fútbol Argentino
01 de noviembre de 2026 - 18:02

Boca Juniors se queda con el clásico: triunfo ante River, liderato y fiesta en La Bombonera

El defensa del Boca Juniors, Lautaro Di Lollo, celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026 entre Boca Juniors y River Plate, en el estadio La Bombonera.
El defensa del Boca Juniors, Lautaro Di Lollo, celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026 entre Boca Juniors y River Plate, en el estadio La Bombonera.184600+0000 ALEJANDRO PAGNI

Un solitario tanto de Lautaro Di Lollo basta al Xeneize para imponerse a un rival castigado con dos expulsiones. Los de Arruabarrena recuperan la cima de la tabla anual y sueñan a lo grande en este cierre de temporada.

Por ABC Color
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Di Lollo desequilibra un clásico accidentado

La Bombonera vivió una nueva fiesta xeneize este domingo tras superar por la mínima (1-0) a River Plate en una edición caliente del Superclásico por la penúltima jornada del Torneo Clausura. El partido quedó marcado desde muy temprano por la rigurosidad arbitral de Nicolás Ramírez, que dejó a los de Núñez con un jugador menos en el minuto 9 por la roja a Lucas Martínez Quarta.

Lea más: El Arsenal asalta Anfield 14 años después y recupera el liderazgo

Con superioridad numérica, Boca supo capitalizar su momento en el minuto 27, cuando Lautaro Di Lollo apareció con olfato goleador para conectar el tanto que acabaría decidiendo el pleito ante el delirio de su afición.

Liderato, polémicas y un final cuesta arriba para el <i>Millonario</i>

El panorama se tornó insostenible para River cuando, ya en el tramo final (minuto 79), Gonzalo Montiel vio la segunda tarjeta roja, dejando a su equipo con nueve hombres sobre el terreno de juego y desatando la profunda indignación del plantel visitante con el arbitraje.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena recupera el liderato de la tabla anual con 60 puntos —uno más que Rosario Central—, dependiendo de sí mismo en la última fecha frente a Defensa y Justicia para abrochar el título.

Temporada de ensueño y objetivos abiertos

El presente de Boca ilusiona a todo su mundo. Además de comandar la acumulada y abrochar de forma anticipada su boleto a la próxima Copa Libertadores, el Xeneize afronta un calendario frenético. En la Copa Argentina disputará la semifinal ante Banfield el próximo 14 de noviembre, mientras que en la Copa Sudamericana buscará el título continental el 21 de noviembre frente al Atlético Mineiro en Barranquilla.

Por su parte, el panorama para River Plate es bien distinto. Estancado con 23 unidades en la Zona B, el Millonario jugará sus últimas cartas de clasificación en Mar del Plata ante Aldosivi, sabiendo que el Torneo Clausura es su única tabla de salvación para evitar un año en blanco.

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