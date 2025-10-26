Real Madrid cambia la dinámica del clásico y reivindica a Xabi Alonso

Alonso se libera del sambenito de no ganar en los duelos grandes, triunfando en un clásico monumental y cambiante. El Real Madrid, con hambre y compromiso, expuso a un Barcelona con enormes grietas defensivas. Los azulgranas fueron superados constantemente tras cada pérdida de balón en el primer tiempo, sin la presión necesaria para proteger a una zaga que jugaba adelantada. El factor desequilibrante, además, fue la presencia de Mbappé, el jugador más inspirado del planeta.

En el duelo que más estrellas convoca a nivel mundial, Mbappé fue el principal vencedor, incansable en su búsqueda de goles para prolongar el mejor momento de su trayectoria. Fue bien secundado por Jude Bellingham, quien recuperó su rol protagonista, y por Vinícius, eléctrico y desbordante, artífice de acciones que generaron incertidumbre en el rival, aunque su brillantez quedó empañada por su airada reacción al ser sustituido.

El Barcelona no pudo alcanzar su récord de triunfos consecutivos en el clásico, en gran parte debido a una primera mitad discreta, afectada por las ausencias que lamentó Hansi Flick y por un Lamine Yamal que no estuvo en plenitud. El joven se reencontraba además con un Álvaro Carreras que supo neutralizarlo, y con un Bernabéu hostil por sus recientes declaraciones. Lamine, pese a su motivación, perdió la mayoría de sus duelos y no fue el futbolista diferencial que se esperaba, buscando sin éxito el gol.

El control del partido se perdió para el Barcelona en su zona de influencia: el centro del campo. El peligro rondó el área culé desde el inicio. A los dos minutos, una caída de Vinícius dentro del área fue señalada como penalti, pero el VAR corrigió al colegiado, al interpretar que Lamine Yamal no ocupaba espacio suficiente para impedir el golpeo del brasileño. El ímpetu madridista se vio frenado de nuevo a los doce minutos, cuando se anuló el primer gol de Mbappé por milímetros, un calco de lo vivido hace un año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Real Madrid se sobrepuso sintiéndose superior. Xabi Alonso modificó la táctica, manteniendo a Güler en la creación y adoptando un 4-4-2 con Bellingham en la derecha, acompañado por Camavinga y Tchouaméni para neutralizar la creación barcelonista. Jude Bellingham orquestó el primer tanto que subió al marcador, a los 22 minutos. El inglés esperó el movimiento de Mbappé a espaldas de Cubarsí, filtró el pase y el francés definió por bajo para el 1-0.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fueron los momentos de máximo dominio blanco, pero el equipo pecó al dejar con vida a un Barcelona desfigurado. Entre pérdidas de balón, el rival avisó con un primer remate a puerta de Ferran Torres que atajó Courtois. Sin embargo, en una de las pocas ocasiones en que el Madrid dudó, llegó el error. A los 38 minutos, un fallo de Güler en la salida fue aprovechado por Fermín, en gran forma tras su triplete europeo, que ejecutó un tiro colocado inatajable para Courtois para el 1-1.

La respuesta merengue fue inmediata. A los 43 minutos, de la mano de Vinícius, que asistió a Militao en el segundo palo, el balón llegó a Bellingham, quien remató para el 2-1 antes del descanso.

En el segundo tiempo se invirtieron los roles. El paso al frente del Barcelona se encontró con el desgaste físico del Madrid. A los 52 minutos, un penal por mano de Eric García, señalado tras revisión, fue desaprovechado por Mbappé, cuyo disparo a media altura fue adivinado y detenido por Szczesny. Ante el control de posesión del rival, Xabi Alonso dio un paso atrás, priorizando el orden defensivo.

El Barcelona tuvo la ocasión más clara para el empate, pero Fermín pecó de egoísmo con una mala finalización. El técnico madridista se protegió con los cambios, reforzando la defensa. A pesar del dominio final azulgrana, Lamine Yamal y Koundé perdonaron en los últimos compases, y el Madrid tampoco tuvo acierto en sus contragolpes. La tensión final desembocó en una tangana que afeó el espectáculo.

Ficha Técnica

Real Madrid (2): Courtois; Fede Valverde (Carvajal, 73′), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler (Brahim, 65′); Bellingham (Ceballos, 90′), Vinícius (Rodrygo, 73′) y Mbappé (Gonzalo, 90′).

Barcelona (1): Szczesny; Kounde, Eric Garcia (Araujo, 74′), Cubarsí (Roony, 83′), Balde (Gerard Martín, 97′); De Jong, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres (Casadó, 74′) y Rashford.

Goles: 1-0, 22′ Mbappé. 1-1, 38′ Fermín. 2-1, 43′ Bellingham.

Árbitro: César Soto Grado (colegio riojano).

Amonestaciones: Amarillas a Fede Valverde (23′), Huijsen (57′), Militao (111′) y Lunin (111′) por el Real Madrid; y a Fermín (99′) por el Barcelona. Expulsión por doble amarilla a Pedri (42′ y 99′).

Incidencias: Encuentro de la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 78.107 espectadores.

Fuente: EFE